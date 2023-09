Bylo to dobrodružství, říká o opravě Zemanových filmů jeho dcera. V New Yorku uvedli dva snímky

Jeden z českých kouzelníků filmového plátna měl tento týden malou benefici pod mrakodrapy New Yorku. V české národní budově na Manhattanu a dokonce v letním kině na její střeše se promítaly dva digitálně zrekonstruované filmy režiséra Karla Zemana. Na uvedení snímků Ukradená vzducholoď a Vynález zkázy přijely z Kanady také dcera a vnučka slavného režiséra. New York 10:54 3. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmy českého režiséra Karla Zemana se promítaly v New Yorku | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Parta kluků, kteří se náhodou sešli na výstavě posledních výkřiků techniky, se vznese do oblak ve vzducholodi údajně naplněné novým vynálezem, nehořlavým plynem. To vzbudí pozornost výzvědných služeb i médií a roztáčí dobrodružný příběh. A je z toho Ukradená vzducholoď.

Vynález zkázy vypráví o vědci, který proti své vůli pomůže zbohatlíkovi získat ničivou zbraň. Svět se ale proti agresorovi spojí a naplní se přísloví Čím kdo zachází, tím také schází.

Karel Zeman ve filmech použil kombinaci herců a animace a dekorace vytvořil podle ilustrací v knihách Julese Verna, které měly podobu kovových rytin. To oslovilo i americké diváky teenagery. „Bylo to dobře udělaný, dobrý příběh,“ komentuje film jeden z amerických diváků.

Podle filmaře pana Raye byly filmy vizuálně znamenité a přitažlivě zpracované. Prý ho to asi přiměje otevřít nějakou knihu Julese Verna, kterého jako kluk nikdy nečetl. Možná v nich najde podobně hravého ducha, jako mají filmy Karla Zemana.

„Vrátil jsem se tím do dětství, ale asi trochu moudřejšího dětství, než jsem ve skutečnosti měl,“ popisuje další z diváků.

Dcera Karla Zemana Ludmila a jeho vnučka Linda Zeman Spálený | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Digitální rekonstrukce

Oba promítané filmy byly jako nové. Jsou totiž digitálně zrekonstruované. Co taková omlazující kůra pro film obnáší, vysvětluje dcera Karla Zemana Ludmila, také filmařka, dnes žijící a pracující v kanadském Montrealu.

„Nejlepší zdroj je negativ, ten se naskenuje, musí se vyčistit všechny škrábance a fleky, které se tam během let naskládaly, aby se vytvořila nová mastered kopie pro print. Pak začne jiný, delší, proces, kdy se tato verze musí dostat do té podoby, aby byl přesně tak, jak to můj otec Karel Zeman chtěl ve svém filmu udělat,“ popisuje.

Filmařka vysvětluje také speciální bronzové zabarvení Zemanových filmů. „To je právě laboratorně docílené. Protože tím dokázal spojit techniky dohromady do jednoho tónu, a to byla buď hnědá, nebo modrá. On tam opticky barvu dodával později, do toho černobílého negativu, to se dělalo taky v laboratoři, a nejen tam, ale i druhou a třetí expozicí se tam doplňoval trik nebo barva,“ říká.

„Takže ten proces pro nás byl u jeho filmů dost obtížný, ale bylo to taky takové dobrodružství, že jsme najednou museli přijít na to, jak ten celý proces byl, proto bylo důležité, abych u toho byla, protože jsem s tátou pracovala, a barvy jsme tam stejným způsobem dodávali,“ doplňuje dcera Karla Zemana Ludmila.

Vnučka Karla Zemana Linda Zeman Spálený. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Filmy Karla Zemana se dostaly do pomyslné filmové síně slávy. Vyšly jako DVD disky nebo na blue-ray v renomované americké edici.

„Jsou vydané v The Criterion Collection, což je jedno z nejlepších vydavatelství evropských i mezinárodních filmů na světě a hlavně jsou dostupné tady v Severní Americe. Já ty filmy miluji a velmi mě těší, že moje děti, které se narodily a žijí v Kanadě, je stejně tak obdivují a jsou pro ně fantastické, protože ty filmy nestárnou i technikou i myšlenkou jakou mají,“ říká režisérova vnučka Linda Zeman Spálený.

Proto není divu, že byl kinosál České národní budovy na Manhattanu při promítání filmů Karla Zemana plný a musely se ještě přidávat židle z okolních kanceláří.