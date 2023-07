‚Nedělám z Havla svatého a z Dubčeka sraba.‘ Film o Dubčekovi vyvolal v Karlových Varech diskusi

Jaký byl Alexander Dubček? Odpověď hledá na #KVIFF57 snímek Všichni budou bratři Roberta Kirchhoffa, který měl dnes světovou premiéru v Malém sále Thermalu.

Není pro filmové tvůrce většího potěšení, než když se diváci po promítání pustí do křížku a začnou velmi hlasitě diskutovat. Pořádnou slovní přestřelku vyvolal nový slovenský film Všichni lidé budou bratři o Alexandru Dubčekovi, což byl hlavní představitel Pražského jara v roce 1968. Dokument trvá skoro dvě hodiny a režisér Robert Kirchhoff se pokusil zjistit, co si má on sám o Dubčekovi myslet. Jeho film ale diváci přijali s výhradami.