Princezna nevěsta ve Varech. Na festival přijede Robin Wrightová, o zakončení se postarají Šampioni

Mezinárodní filmová přehlídka v Karlových Varech, která začíná příští pátek, odhalila další hosty. Cenu prezidenta při závěrečném ceremoniálu převezme americká herečka a režisérka Robin Wrightová. Festival na její počest promítne divácky oblíbené komediální fantasy Princezna nevěsta z roku 1987. Zakončení doprovodí snímek Šampioni s Woodym Harrelsonem v roli zapáleného trenéra basketbalu. Karlovy Vary 11:22 20. června 2023

Kromě kultovní klasiky Roba Reinera si Robin Wrightová zahrála třeba nezapomenutelnou postavu Jenny v oscarovém filmu Forrest Gump, objevila se ale také například ve filmu Barryho Levinsona Co se vlastně stalo nebo po boku Brada Pitta ve snímku Moneyball.

Do její filmografie patří také romantické drama Dveře dokořán od Anthonyho Minghelly, Zemeckisův Beowulf nebo Bílý oleandr. V posledních letech ale byly asi nejvýraznější její role v seriálu Dům z karet nebo superhrdinské sérii o Wonder Woman.

Původem korejsko-kanadská, ve Spojených státech žijící filmařka Celine Song představí festivalovým divákům svůj debut Minulé životy, který měl premiéru na letošním Sundance. V českých kinech se tato moderní romance objeví na konci července.

Dalším hostem letošního 57. ročníku přehlídky bude švýcarský herec a režisér Vincent Perez, který ve Varech osobně uvede snímek Ve jménu cti (The Edge of the Blade), zařazený do sekce Horizonty.

Karlovarský festival se koná od 30. června do 8. července. Zahajovacím filmem bude kostýmní drama Královnin gambit. Organizátoři už dříve oznámili, že zahájením bude provázet skupina Morcheeba a vystoupení australského herce Russella Crowea s kapelou.

Pořadatelé už minulý týden oznámili, že během první části festivalu převezmou ceny herci Alicia Vikander a Ewan McGregor. Během slavnostního zakončení převezme Cenu prezidenta také herečka Daniela Kolářová.

Tváří nové festivalové znělky bude americký herec Johnny Depp. V hlavní soutěži se představí dva nové české filmy, v hlavním programu jich bude mít premiéru dalších pět.