Festivalové Vary, den třetí: ‚Nemůže to být nazýváno filmem.‘ Sencov přivezl omylem natočené záběry z války

Zmatečná komunikace přes vysílačku. Vzdálený zvuk střelby. Vojáci posedávající v zákopech. Vlastně to ani moc jako válka nevypadá – aspoň ne jako ta, na kterou jsme z filmů zvyklí. Chybí tu jakákoli akce nebo viditelný boj. Přesto bitva o pozice Realu, označovaných podle madridského fotbalového klubu, patří k jedné z pokračujících lidských tragédií války na Ukrajině. Režisér Oleh Sencov ji zaznamenal vlastně náhodou. Festivalový deník Karlovy Vary 13:57 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze snímku Real | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

„Ani tomu nemůžete říkat film,“ říká Sencov o nahrávce z léta 2023. „Nebylo mým záměrem něco točit. Tehdy jsem si ani nemyslel, že se v záběru děje něco zajímavého. Jen jsem si kontroloval kameru, omylem zmáčkl tlačítko a zapnul nahrávání. Tak ten hodinu a půl dlouhý záznam vznikl – a trval, dokud se nevybila baterie. Bez střihu, začátku i konce.“

Držitel Sacharovovy ceny vstoupil do armády hned v prvních dnech vpádu ruské armády na Ukrajinu v únoru 2022. Snímek, který uvádí karlovarský festival v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení, zachycuje momenty poté, co při jedné z útočných akcí bylo bojové vozidlo jeho pěchoty zničeno nepřátelským dělostřelectvem.

Festivalové Vary, den druhý: Kdo pečuje o sourozence dětí se speciálními potřebami? Číst článek

Sencov se z nedalekých zákopů pokouší zorganizovat evakuaci části své jednotky, což zásadně komplikuje nedostatek munice i neustávající ruská palba.

„Většina lidí má představu o válce postavenou na románech, hrdinských a dobrodružných filmech nebo videohrách. Skutečná válka je o čekání,“ vysvětluje Sencov v komentáři k filmu. „Real ukazuje tuhle válku bez příkras. Ukazuje, že i věci, co se nemusejí zdát spojené s válčením, jako třeba rozhodnutí, která uděláte jako velitel, mají velkou váhu. Protože vás mohou stát lidské životy.“

Význam snímku Real vyzdvihl přímo na festivalu také prezident Petr Pavel. Podle něj je důležité mít takové autentické obrázky z ukrajinského bojiště, protože mohou lidem zprostředkovat mnohem víc než deset televizních reportáží, celá knížka nebo řada komentářů.

„Můžeme stokrát přesvědčovat lidi o tom, že válka na Ukrajině se nás týká, protože případný úspěch Ruska by měl dopad na nás všechny. Pokud si to nedokážou představit tak, aby je to zasáhlo i emocionálně, což dokáže film lépe než jakékoliv slovo, tak si to hrůzu představit nedokážeme,“ prohlásil Pavel na dotaz agentury ČTK.

Ukrajinský režisér Oleh Sencov | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Sám Sencov to nazývá spíše rozhlasovou hrou. Hodně věcí se totiž odehrává ve vyjednáváních přes vysílačky a divákovi nejde vždy úplně dobře pochopit, o čem se mluví. Atmosféra těch událostí i jejich hluboká tragédie ale podle režiséra zůstává srozumitelná.

„Pravda o válce je taková – a nemusí se to nikomu líbit, ani jejím přímým účastníkům – že všechno nejde vždycky podle plánu. Každý není hrdina, ani není chytrý. Ale všichni umřou, úplně stejně. Jak ti chytří a stateční, tak ti hloupí a bojácní,“ popisuje filmař.

Festivalové Vary, den první: Až na konec světa s Viggem Mortensenem Číst článek

„Výsledný film tak možná postrádá smysl. Protože vypadá jako válka, a ta moc smyslu také nemá. Je komplikovaná, někdy nesrozumitelná a nesmyslná, ale vždycky tragická,“ poukazuje přitom Sencov i na to, že u Realu podle posledního titulku filmu navždy spočinulo 22 ukrajinských vojáků.

Premiérové projekce se ve Varech zúčastnil i americký herec Viggo Mortensen, oceněný v pátek během zahajovacího ceremoniálu Cenou prezidenta festivalu. Na triku měl modrožlutý ukrajinský státní znak.

Mortensen už na sobotní tiskové konferenci k westernu Až na konec světa zmínil svou nedávnou návštěvu Černovic na jihozápadě Ukrajiny. „Uvádět tam můj film bylo velmi emotivní, protože pro ně to nebyla fikce. V publiku seděla celá řada Vivien, které udržují společnost v chodu,“ řekl s odkazem na hlavní ženskou postavu svého dramatického příběhu, která zůstane opuštěná poté, co její muž odejde do války.

Festivalová momentka z uvedení dokumentu Real, kterého se účastnil i americký herec Viggo Mortensen: