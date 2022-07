Bolek Polívka: Udělal jsem pár dobrých věcí a dokázal jsem se u toho ještě bavit a žít

Bolka Polívku na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech označil Geoffrey Rush za skvělého herce. Kdy se dva umělci potkali, proč si nechal Polívka zahrát film Zapomenuté světlo a na co je v životě hrdý odpovídal v rozhovoru pro Český rozhlas. Karlovy Vary 8:13 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bolek Polívka, MFFKV 56 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když s diváky mluvil Geoffrey Rush, tak vás málem označil za nejlepšího českého herce. Vyprávěl historku, že když byl kdysi dávno v Paříži, tak vás tam viděl v klaunském představení a říkal, že ho to natolik zaujalo, že chtěl být jako vy. Víte o tom? Co to pro vás znamená?

Pro mě to znamená, že se mu to nepodařilo. Vím o tom, díky Dáše Bláhové, která žila v Austrálii a znala se s ním. Poprvé jsme se s Rushem potkali po těch, vlastně už staletích.

Takže jste se potkali?

No dnes (v pátek pozn. red.) jsme se zrovna potkali, tak jsme byli chvíli v pubu a budeme mít společnou večeři. Je to hezké. On studoval školu Le Coqa a učili ho moji přátelé a kolegové Philippe Gaulier a Pierre Dulaine a Jaques Lecoq, tak to je hezký pocit ne?

Takže máte nového přítele.

No tak staronového. Tehdy to pro mě byl bezvýznamný australský student.

Má další otázka míří na Zapomenuté světlo, film, který tady měl premiéru před 25 lety a vy jste si ho nechal zahrát ke své poctě. Proč jste si ho vybral? Považujete ho za svůj nejlepší film? Je to životní role nebo srdcová záležitost?

Já myslím, že to je pořád krásné téma. Někdo touží po osobní čistotě a někdo touží po tom, aby riskoval takový ten svůj materiální život a vyměnil ho za něco, co je ještě důležitější než to, co nás přesahuje.

Budete přebírat glóbus. Až bude znít potlesk a lidé to budou sledovat, co byste chtěl, aby za tou cenou viděli? Na co jste ve své kariéře nejvíce hrdý?

Já jsem docela hrdý na minulost. Udělal jsem pár dobrých věcí a dokázal jsem se u toho ještě bavit a žít.