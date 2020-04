Karlovy Vary letos v červenci nebudou filmové. Festival se kvůli koronaviru odkládá na příští rok

Filmový festival v Karlových Varech, který je tradičně spojen se začátkem července, se letos neuskuteční. Důvodem je epidemie koronaviru. Pořadatelé oznámili, že kvůli přetrvávajícím opatřením vlády, jež zakazují konání kulturních akcí s účastí tisíců lidí, ho přesunou. „55. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary proto proběhne ve dnech 2.- 10. července 2021,“ uvedli organizátoři festivalu v oficiálním prohlášení. Karlovy Vary 9:39 28. 4. 2020 (Aktualizováno: 10:04 28. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle prezidenta festivalu Jiřího Bartošky by hledání „redukovaných nebo alternativních variant“ šlo proti hlavnímu smyslu akce. Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zrušení festivalu odůvodnili nevyzpytatelnou situací v souvislosti se šířením koronavirové epidemie, kvůli níž je těžké předvídat vývoj v nařízeních vlády ohledně konání kulturních akcí.

Prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsme v pravidelném spojení s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD), konzultovali jsme situaci také s premiérem Andrejem Babišem (ANO), a na základě těchto rozhovorů jsme dospěli k závěru, že konání letošního ročníku karlovarského festivalu v jiném termínu či rozsahu by s sebou stále neslo zdravotní rizika a omezení, která by bylo z organizačního hlediska velmi těžké zajistit,“ uvedli organizátoři.

Podle prezidenta festivalu Jiřího Bartošky by hledání „redukovaných nebo alternativních variant“ šlo proti hlavnímu smyslu akce, jímž je vzájemné setkávání diváků, filmových tvůrců, lidí z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímaní filmových děl. „Věřím, že síla společného prožitku při projekcích v sálech a jeho sdílení jsou nenahraditelné,“ uvedl.

Na úterním jednání zastupitelstva města oznámila primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), že se festival měl původně přesunout na srpen, ale ani tato varianta nakonec neprošla.

Prezident festivalu Jiří Bartoška o 55. ročníku MFF Karlovy Vary:

Speciální přehlídka filmů

Fanoušci ale přesto nebudou zcela ochuzeni, jelikož by měly filmy dorazit za nimi.

V původním červencovém termínu festivalu by totiž měla proběhnout akce Vary ve vašem kině. Podle organizátorů má přehlídka nabídnout „divákům kin po celé České republice mimořádný výběr snímků, které stojí za to vidět“.

Zkrátka nepřijdou ani filmaři. „V původním termínu festivalu proběhne také velká část tradiční soutěžní přehlídky projektů pro filmové profesionály KVIFF Eastern Promises, vzhledem k předpokládaným omezením se ale odehraje ve virtuálním prostředí,“ uvedli pořadatelé.

Karlovarský festival se rovněž zapojí do mezinárodního projektu We Are One: A Global Film Festival. Průběžné informace o festivalových aktivitách budou doplňovány na oficiální webové stránky festivalu.