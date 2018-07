Z Ordinace k hlavní roli. ‚Miss Hanoi nabídne vhled do vietnamské komunity,‘ slibuje Ha Thanh Špetlíková

Do Varů přijela představit snímek Miss Hanoi, popularitu jí ale získala už role zdravotní sestry v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Tu přitom, coby studentka, získala úplnou náhodou. Není vystudovaná herečka a v Ordinaci měla před lety pouze překládat, pak ji ale začali přemlouvat, aby tam hrála. Ha Thanh Špetlíková vzpomíná v rozhovoru s Janem Pokorným na své filmařské začátky. Karlovy Vary 16:02 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ha Thanh Špetlíková v rozhovoru s Janem Pokorným | Foto: Vladimíra Neřoldová | Zdroj: Český rozhlas

V Ordinaci hraje už šest let. A během nich se jí otevřely dveře k mnoha dalším zajímavým projektům. Už letos v srpnu například do českých kin vstoupí první celovečerní film, v němž Ha Thanh Špetlíková ztvárnila hlavní roli. „Jmenuje se Miss Hanoi a hraju v něm policistku,“ přibližuje herečka.

„Moje postava je policistka, která se dostane k případu, kde má původně pouze překládat… a nakonec se do případu začne víc a víc zamotávat,“ popisuje herečka a také kostýmní výtvarnice.

Jak slibuje, nepůjde jen o obyčejnou detektivku. „Film nabídne vhled do vietnamské komunity, má postava se v určité chvíli ocitne v situaci, kdy jí nevěří ani Češi, ani Vietnamci. A musí se rozhodnout, jakou půjde cestou.“

„Snímek bude mít i vietnamské titulky. Třeba generace mých rodičů díky tomu půjde po 30 letech poprvé do kina!“ raduje se herečka.

‚Pracujeme, abychom žili‘

Jak vlastně žijí skuteční Vietnamci v současném Česku? Stále pracují mnohem víc, než je obvyklé – i když i to už se začíná pomalu měnit. Naštěstí, dodává k tomu Ha Thanh Špetlíková.

„Vidím to na rodičích: než aby jeli na dovolenou, přepočítají si, kolik by je stálo, kdyby neotevřeli. To je zřejmě největší rozdíl mezi generací našich rodičů a námi: rodiče žijí, aby pracovali, my pracujeme, abychom žili,“ shrnuje.