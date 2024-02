‚Každý důchodce má našetřeno na pohřeb.‘ Do kin vstupuje film o sériových vrazích Stodolových

„Každý důchodce má našetřeno na pohřeb,“ říká ve snímku Dana Stodolová. S manželem Jaroslavem v letech 2001 a 2002 zavraždili osm penzistů. Odsouzeni byli na doživotí.

Ve filmu, který teď vstupuje do kin, je hrají Jan Hájek a Lucie Žáčková.

„Myslím, že je špatné, že se mluví o vrazích jenom jako o monstrech,“ vysvětluje režisér snímku Hátle s tím, že Stodolovy nechtěl vraždami zviditelnit.

„Když nebudeme mluvit o jejich motivacích, o tom, proč to dělají, tak to vrhá zbytečné stíny na něco, čemu můžeme rozumět a s čím se můžeme srovnat,“ věří režisér. Celovečerní film připravoval pět let.