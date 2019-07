Americké úřady stáhly obvinění Kevina Spaceyho ze sexuálního obtěžování. Údajná oběť odmítla vypovídat

Americká prokuratura stáhla obvinění herce Kevina Spaceyho ze sexuálního obtěžování osmnáctiletého chlapce, kterého se údajně dopustil v roce 2016. Informovala o tom agentura AP. Herec známý ze seriálu Dům z karet měl před více než třemi lety obtěžovat osmnáctiletého mladíka v baru. Podle zpravodajského webu CNN Spaceymu hrozilo až pět let vězení. Boston 23:30 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Devětapadesátiletého herce v minulosti z obtěžování obvinilo více než třicet mužů. | Zdroj: Reuters

Spacey čelil obviněním, že před třemi lety mladého muže opil a pak ho obtěžoval v baru na ostrově Nantucket, kde muž pracoval jako uklízeč nádobí. Herec vinu popírá.

Prokurátoři státu Massachusetts rozhodnutí oznámili poté, co se údajný poškozený 8. července rozhodl v souladu se zákony Spojených států u soudu nevypovídat. Měl vysvětlit vymazané zprávy z mobilního telefonu, který prý měl v době obtěžování u sebe. Místo toho soudu sdělil, že telefon ztratil.

Soud zakázal Spaceymu přibližovat se k jeho údajné oběti. Jednání bude pokračovat v březnu Číst článek

„Můj klient a jeho rodina prokázali v obtížných podmínkách velkou odvahu,“ řekl podle CNN u soudu právník poškozeného Mitchell Garabedian.

Devětapadesátiletého herce, který získal Oscara za roli ve filmu Americká krása z roku 2006, v minulosti z obtěžování obvinilo více než třicet mužů. Před soudem ale dosud skončila jen kauza z ostrova Nantucket. Údajnému poškozenému měl Spacey v baru koupit alkohol, přestože byl pod věkovou hranicí jeho konzumace, která je ve Spojených státech stanovena na 21 let.

Jako první herce v říjnu 2017 obvinil ze sexuálního obtěžování o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, kterého se prý pokusil svést před zhruba třemi desítkami let. Spaceymu bylo tehdy 26 a Rappovi 14 let. Spacey se Rappovi za nevhodné chování omluvil.