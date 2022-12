Ke konci kina Atlas vedly vysoké náklady na provoz. Majitel s provozovatelem ‚nenašli společnou řeč‘

Ve středu server iROZHLAS.cz informoval, že pražské kino Atlas končí z důvodu neprodloužení smlouvy ze strany majitele. Proti tomu se však ohradil Daniel Hagan ze společnosti UT Property, která prostory vlastní. Podle něj zaslala výpověď z nájmu prostor společnost Cinemart plus, s.r.o. provozující kino. Hlavním důvodem výpovědi měla být zejména tíživá situace a nepředvídatelnost v oblasti cen energií a s tím spojené vysoké náklady na provoz kina. Praha 19:41 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedno z nejznámějších pražských kin končí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Že zvýšené náklady na provoz přispěly k rozhodnutí, připustil i provozní ředitel kina Ondřej Trantina: „To jsou faktory, které ovlivňují vše v našem životě. Zvyšují se náklady na topení, osvětlení. Je to taky jeden z důvodů, proč jsme nenašli společnou řeč. My končíme, ale není to naše rozhodnutí.“

To však Hagan odmítá. „Společnost Cinemart plus, s.r.o. nám dne 17. 6. 2022 společně s průvodním dopisem zaslala výpověď z nájmu prostor. … Po obdržení výpovědi jsme se s nájemcem snažili najít společnou cestu k další spolupráci, podmínkám kladeným ze strany Cinemart plus, s.r.o. jsme ale nedokázali vyhovět.“

„V minulosti jsme nájemci vyhověli např. v programu COVID - nájemné a pro rok 2022 bylo nájemné významně poníženo dodatkem smlouvy,“ dodal.

Společnost Cinemart Plus, která kromě Atlasu provozuje také komorní kino Evald na pražské Národní třídě, bude za budovu hledat náhradní místo pro provoz kina. „Určitě se pokusíme něco najít, ale s prostory pro kina to dnes není úplně jednoduché. Tak jsme zvědaví, jestli vůbec něco objevíme,“ upřesnil Trantina.

Prostory Atlasu by se veřejnosti do budoucna uzavřít neměly. „Hluboce respektujeme architektonický význam budovy a prostor známý jako Kino Atlas a Atlas Café nezaniká. V současné době již aktivně pracujeme na získání nového nájemce, který veřejnosti opět otevře toto významné kulturní místo v centru Prahy,“ uvedl ve svém vyjádření Hagan.

Dvousálové kino se nachází ve stejnojmenné bývalé bankovní budově Atlas na pražském Karlíně. Funkcionalistickou budovu dokončili v roce 1942 architekti František Josef Stalmach a Jan Hanuš Svoboda, žáci Josefa Gočára.

V současné podobě fungovalo kino Atlas od roku 2002. V roce 2013 na něm červnové povodně způsobily škodu přibližně 1,5 milionu korun, uhradit ji tehdy pomohli i návštěvníci a následně kino převzala firma Cinemart plus napojená na distribuční síť Cinemart.

Kino také několikrát hostilo projekce filmových festivalů, včetně lidskoprávního festivalu Jeden svět nebo přehlídky německých a německy mluvených filmů Das Filmfest.