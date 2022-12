Známé pražské kino Atlas končí, hostilo i festival Jeden Svět. Majitel budovy mu neprodloužil smlouvu

Pražské kino Atlas, jedno z nejznámějších městských kin, v pátek po devíti letech ukončí provoz. Kino to bez dalších informací oznámilo na facebooku, ředitel kina Ondřej Trantina následně serveru iROZHLAS.cz sdělil, že se tak stalo z důvodu neprodloužení smlouvy ze strany majitele. Případný nový provozovatel Atlasu zatím není znám. Společně s kinem končí i oblíbená kavárna v přízemí budovy Café Atlas. Praha 15:44 21. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kino Atlas | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kino své plánované uzavření oznámilo na Facebooku. „Krásný prvorepublikový prostor, kde jsme se setkávali, zažívali premiéry i řadu přehlídek a festivalů, viděli kvalitní filmy, popíjeli lahodnou kávu a vína, bohužel zavírá,“ stojí ve statusu.

Končí kino Atlas, pro mě dlouholetý domov podstatné části cinemartích projekcí. Letos jsme spolu tu šňůru uzavíraly novinářským dramatem Když promluvila, ještě předtím jsem tu doháněla výborné Krásné bytosti, ze kterých mě trochu bolí na duši ještě teď. Bude chybět. pic.twitter.com/HX3wkLPtt1 — Kristina Roháčková (@kristirohacek) December 20, 2022

Ředitel kina Atlas ze společnosti Cinemart Plus Ondřej Trantina pro server iROZHLAS.cz uvedl, že kino zavírá z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy ze strany majitele budovy. „S majitelem objektu jsme nenašli společnou řeč,“ uvedl Trantina.

Dodal, že k rozhodnutí přispěly také zvýšené náklady na provoz kina. „To jsou faktory, které ovlivňují vše v našem životě. Zvyšují se náklady na topení, osvětlení. Je to taky jeden z důvodů, proč jsme nenašli společnou řeč. My končíme, ale není to naše rozhodnutí,“ dodal Trantina.

S provozem kina skončí také oblíbená kavárna Café Atlas | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zároveň uvedl, že společnost Cinemart Plus bude za budovu Atlasu hledat náhradní místo pro provoz kina. „Určitě se pokusíme něco najít, ale s prostory pro kina to dnes není úplně jednoduché. Tak jsme zvědaví, jestli vůbec něco objevíme,“ upřesnil Trantina. Cinemart kromě Atlasu provozuje také komorní kino Evald na pražské Národní třídě.

Ukončení Avatarem

Kino Atlas podle ředitele Trantiny ukončí provoz 23. prosince společně s kavárnou Atlas Café v přízemí budovy. Posledními událostmi v prostoru kina se tak bez slavnostnějších ceremonií stanou projekce pokračování Avatara (recenzi si můžete přečíst zde) a akční film s vánoční tematikou Šílená noc.

Mramorový interiér je pro současná kina velmi netypický | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V současné době není známo, zda se fungování dvousálového kina Atlas zhostí nový provozovatel nebo jestli prostory budou sloužit jiným účelům.

Momentálně dvousálové kino se nachází ve stejnojmenné bývalé bankovní budově Atlas na pražském Karlíně. Funkcionalistickou budovu dokončili v roce 1942 architekti Stalmach a Hanuš Svoboda, žáci Josefa Gočára.

Po devíti letech končí pražské Kino Atlas, které zaštiťovala distribuční společnost CinemArt. Společně s ním bude končit také Atlas Café. Prvorepublikový prostor se uzavře s novým rokem. pic.twitter.com/MKWi1i922w — Kinobox.cz (@kinobox_cz) December 20, 2022

V současné podobě funguje kino Atlas od roku 2002, od roku 2013 převzala jeho provoz společnost Cinemart Plus. Dramaturgie čítala kromě mainstreamové produkce také několik menších či nezávislých snímků, často právě z distribuce společnosti Cinemart. Kino také několikrát hostilo projekce filmových festivalů, včetně lidskoprávního festivalu Jeden svět nebo přehlídky německých a německomluvených filmů Das Filmfest.