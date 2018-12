Dvě miliardy korun, 15 milionů diváků. Pro kinaře v Česku bude letošek rekordní

Provozovatelé kin a filmoví distributoři už pomalu začínají sčítat tržby za rok 2018. Do jeho konce sice ještě zbývá několik dní, už teď je ale jasné, že lidé za lístky do českých kin utratili víc než loni - konkrétně přes dvě miliardy korun. Kinotrhu se nejen díky dobré ekonomické situaci daří už tři roky v řadě. V reportáži se tomu, jak se kinům v předchozím roce dařilo, věnoval Radiožurnál. Praha 11:20 29. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kino v Plané (ilustrační snímek) | Foto: Bohumil Pospíšil | Zdroj: Česká cena za architekturu 2018

Příběh zpěváka Freddieho Mercuryho a písně kapely Queen - právě tato kombinace přilákala letos do českých kin zřejmě nejvíc diváků. Na film Bohemian Rhapsody zatím přišlo podle Unie filmových distributorů přes 830 tisíc lidí.

Kinaři a distributoři letos opět očekávají úspěšný rok. Jen do konce listopadu si lístek do kina koupilo necelých 14 a půl milionů diváků. Tržby tak přesáhly hranici dvou miliard korun a jsou vyšší než za celý loňský rok. Podle programového ředitele distribuční společnosti Cinemart Aleše Danielse by tak rok 2018 mohl být rekordní.

„Dneska již je jisté, že v roce 2018 budou nejvyšší tržby kin v České republice v historii. A zatím je před námi otázka, jak to bude s návštěvností. V každém případě to bude přes 15 milionů diváků v českých kinech. Je jistá pravděpodobnost, že to bude nejvyšší číslo od roku 1993,“ říká Radiožurnálu Daniels.

Tahouni: blockbusters a české komedie

Také letos se o největší část tržeb postaralo několik nejnavštěvovanějších hitů, třeba snímek Avengers Infinity War. Tradičně se dařilo i českým filmům. Mezi ty nejúspěšnější se zřejmě zařadí komedie Po čem muži touží, na kterou přišlo víc než půl milionu diváků.

„Tento trend je zhruba stále stejný, byť se nepatrně zvyšuje. Je to dáno také tím, že ročně je velké množství českých premiér. Dřív bylo premiér českých filmů okolo třiceti ročně, dnes to je přes padesát,“ říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.

Za lístek do kina si ale lidé v Česku v tomto roce lehce připlatili. Průměrná cena vstupenky stoupla zhruba o sedm korun - tedy na 138 korun, což se promítlo do výše celkových tržeb. Od návštěvy kina to ale lidi neodrazuje, říká provozovatel několika pražských kin a šéf distribuční společnosti Aerofilms Ivo Anderle.

Levná zábava

„Kino stále s ohledem na průměrnou cenu vstupenky zůstalo jako poměrně levná zábava, protože na hodinu a půl, na dvě hodiny mít zábavu za tuto cenu, to přeci jenom není úplně jednoduché. Divadlo, koncert, to jsou všechno aktivity, které mohou stát až násobně víc,“ upozorňuje Anderle.

Českým kinům se daří od roku 2016, kdy do kin přišlo víc než 15 a půl milionů diváků, nejvíc za posledních dvacet let. Pomohla tomu i digitalizace, která částečně zlevnila distribuci, a v kinech se tak ročně promítá víc filmů. Vliv měla i na menší kina, podle Anderleho tak můžou nabízet zajímavější program.

„Velice rychle rostoucím a úplně novým segmentem jsou takzvané event cinema. Třeba živé přenosy, které nejsou úplně filmové, ale jedná se třeba o opery, rockových koncertů. Jakýsi alternativní obsah, který kinům přináší úplně nové publikum, ale samozřejmě také zdroje příjmů,“ říká.

Jestli tento rok padne rekord, bude jasné v lednu. Ale i v příštím roce si premiéru odbyde několik atraktivních titulů. Do kin přijde další pokračování superhrdinské série Avengers, nebo čtvrtý díl Příběhu hraček. Premiéru by měl mít dlouho očekávaný film Václava Marhoula Nabarvené ptáče.