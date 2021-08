Houbová polévka i chleba s hruškovicí. Na festivalu Kino na hranici se vaří i podle Havlových receptů

Knížky Václava Havla a o Václavu Havlovi překládá do polštiny bohemista Andrzej Jagodziński, který přeložil i Havlovu kuchařku Kančí na dančím.

A tu tady na hradním vršku v Těšíně představil polským čtenářům její autor, ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Ten Havlovu kuchařku považuje za svérázný dokument o době, ve které se tyto recepty rodily.

„Tenkrát jsme všichni za komunismu žili v podmínkách nedostatku, i když to nebyl nějaký nedostatek, že bychom měli hlad, ale toho, co se dalo vařit, co se dalo koupit. Výběr nebyl příliš široký a všechny kuchařky a všichni kuchaři se naučili nejrůznějším improvizacím a náhražkám. I to se v té knížce objevuje a myslím si, že pro generaci našich dětí nebo vnoučat, která nikdy nedostatek – zaplať Pánbůh – nezažila, je to něco, z čeho se také mohou něco naučit,“ popsal Radiožurnálu Žantovský.

Ředitelka festivalu Kino na hranici Jolanta Dygoś dodává, že Václav Havel je v Polsku stále velmi populární. A teď i jako kuchař.

„Nevím, jestli všichni Češi vědí o tom, nakolik kultovní osobností je Václav Havel pro Poláky. Já sama jsem kdysi stála na náměstí ve Vratislavi s přáteli z polsko-československé Solidarity a skandovala jsem ‚Havel na Wawel!‘ Představili mě Havlovi a podali jsme si ruce. Havla tehdy Čechům záviděli asi všichni. Proto tady na festivalu promítáme dokumenty o Havlovi nebo filmy, které vznikly na základě jeho děl, nebo které sám natočil. A taky tu máme výstavu o Václavu Havlovi,“ řekla ředitelka festivalu.

Chleba i hruškovice

Paní Jolanta Dygoś ale k vydání Havlovy kuchařky uspořádala také večeři podle receptů z knížky.

„Přesvědčila jsem majitelku jedné restaurace v Těšíně, abychom společně sestavily Havlův jídelníček. Je na něm třeba namazaný chleba, předtím aperitiv – to je stopička hruškovice - a potom jsem vybrala snad jediné vegetariánské jídlo, které jsem v té kuchařce našla, a to je mléčná houbová polévka. Jako hlavní chod se podává Federální guláš a na závěr zákusek nazvaný Bílé ve žlutém nebo žluté v bílém. Takže po literárních debatách a otevření výstavy budeme jíst podle Havla,“ dodala.

Podle Michaela Žantovského může i kuchařka přispět k lepšímu pochopení osobnosti Václava Havla.

„Byl naštěstí člověk, který všechno dělal s obrovskou chutí a přitom – řekl bych – zodpovědně, ale přitom se nikdy nebral úplně vážně. Snažíme se, aniž bychom zmenšovali velikost jeho historického odkazu, přiblížit i tuhle méně vážnou stránku. Nesnažíme se předstírat, že Václav Havel přispěl nějakým rozhodujícím způsobem ke kulinární vědě, ale chceme ho ukázat takového, jaký také byl. Že byl zábavný a uměl spoustu jiných věcí, uměl se těšit ze života a to těší i nás,“ vysvětlil Žantovský.

Václav Havel vážně i nevážně, to vše a spousta dalšího je k vidění na festivalu Kino na Hranici.