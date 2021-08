Zoufalství českých filmařů. Do kin směřují pod tlakem rekordní počet snímků, jen těžko hledají diváky

Šest, sedm, ale klidně i deset. Tolik nových filmů míří poslední měsíc každý týden do tuzemských kin. Životnost velkého počtu z nich je krátká, zájem diváků, kteří se po koronavirové uzavírce postupně vrací do kinosálů, se navíc mezi nimi tříští. Nasazení některých titulů se filmovým distributorům nevyplácí, odkládat jejich premiéry si ale nemohou dovolit – i ze strachu, že by na podzim mohla přijít další vlna proticovidových opatření.

