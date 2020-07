Bude na co jít do kina? ‚Filmů je málo a chybí ty americké,‘ říká ředitel jedné z největších sítí v Česku

Očekávané špionážní sci-fi Tenet, věrno své supertajné zápletce, zdá se být uvězněné v čase. Světová premiéra novinky britského režiséra Christophera Nolana se kvůli koronavirové pandemii už dvakrát odložila. Byť to ještě není ze strany studia Warner Bros oficiálně potvrzeno, na širokých plátnech se snímek pravděpodobně neobjeví ani v srpnu. Nejistota tak dopadá i na provozovatele kin v Česku. Kino 7:05 18. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiéra Tenetu, novinky Christophera Nolana, byla už dvakrát odložena. Na fotografii John David Washington, představitel hlavní role | Zdroj: Vertical Ent.

„Při zapisování premiér teď raději používejte tužku, a ne pero,“ prohlásil podle serveru Hollywood Reporter analytik ze společnosti Comscore. Odkazoval tím na situaci, kdy jsou velká hollywoodská studia kvůli přetrvávajícím bezpečnostním opatřením nucena přesouvat premiéry svých nejočekávanějších titulů.

Tenet, film z prostředí mezinárodní špionáže, v němž se na „extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, jak je známe“, vydávají John David Washington s Robertem Pattinsonem, měl mít původně premiéru 17. července. V tuto chvíli se stále počítá s jeho uvedením od 12. srpna.

Podobně je na tom i hraný dobrodružný snímek Mulan, který měl vstoupit do kin v březnu. Od té doby byla jeho premiéra už třikrát odložena.

„V tuto chvíli zatím oficiálně obě studia – jak Warner Bros, tak Walt Disney – drží termíny v srpnu. Ale myslím si, že na trhu tomu nikdo už moc nevěří,“ přiznává pro server iROZHLAS.cz Jan Bradáč, ředitel sítě kin CineStar a zároveň šéf distribuční společnosti Falcon.

Právě Falcon má v následujících měsících uvést do českých kin Mulan, akční snímek Kingsman: První mise, adaptaci knižního románu Agathy Christie Smrt na Nilu nebo superhrdinské trháky Black Widow či Nové mutanty.

„Je asi jasné, že pokud nedojde k zásadní změně v trendu v počtu nakažených, tak to Warner Bros ani Walt Disney nevydrží a zase to posunou. A pak budou všichni vůči celému podzimu značně nervózní. Logicky přijdou na řadu otázky, jestli na podzim vydrží termíny premiér snímku Smrt na Nilu nebo nové bondovky Není čas zemřít,“ popisuje Bradáč.

Premiéry online

Jenže křivka se neláme. Podle dat Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje, zaznamenalo 30 z 50 amerických států tento měsíc rekordní přírůstky nakažených za jediný den. Zatímco ještě minulý měsíc byl průměrný denní nárůst počtu infikovaných přibližně 28 tisíc, v červenci je to už 57 625.

Na konci června se mohla otevřít kina ve 42 amerických státech s určitými bezpečnostními omezeními. Většina z 5500 kin v zemi přesto zůstává zavřená. Mezi ně patří i ta v Los Angeles a New Yorku, která v USA tvoří největší podíly na návštěvnosti.

Zavřená navíc zůstávají ve velké míře také kina v Číně, která má po Spojených státech největší filmový trh na světě.

Některá studia se proto rozhodla v mezidobí nasadit své snímky online. Taková sázka na nejistotu se vyplatila například Universalu, který v dubnu uvedl na VOD (tj. video na vyžádání) animovaný film Trollové: Světové turné. Na penězích z takzvaného půjčení dosud studio podle Wall Street Journal vydělalo přes 100 milionů dolarů, tedy více než 2,3 miliardy korun.

Jak řekla pro Hollywood Reporter Donna Langley z představenstva Universal Filmed Entertainment Group, společnost tím způsobem uvedla zatím devět snímků, čímž se jí alespoň zčásti podařilo nahradit finanční ztráty.

„Není to v žádném případě ideální řešení, ale nějak se musíte prokousat tou válečnou mlhou, abyste vůbec dokázali vidět na druhou stranu,“ popsala.

Že se nějaký snímek dostane ve Spojených státech na VOD, nicméně neznamená, že se podobnou cestou dostane i k českým divákům. I online premiéra se totiž v různých částech světa liší. Někdy se jí dokonce nemusí diváci vůbec dočkat.

Pro české kinaře může představovat odložená americká premiéra výhodu, jak ukazuje Jan Bradáč na příkladu animovaného Frčíme od studií Walta Disneyho a Pixar.

„V kinech jsme ho měli týden, když nám je zavřela. Oceňuju, že ho Disney ve střední Evropě strčil online až v první polovině června. To znamená, nechal to tři měsíce. Takže když jsme v květnu začali, film v té době oficiálně online nikdo vidět nemohl. A musím říct, že ho hrajeme dodnes. Protože jednoduše pořád stojí za to, ho hrát,“ říká.

Podle údajů Unie filmových distributorů bylo Frčíme v českých kinech čtvrtým nejnavštěvovanějším filmem druhého červencového víkendu.

Popcorn pomohl návštěvnosti

Na nabízející se otázku, zda mají česká kina v současnosti co hrát, odpovídá Bradáč jasně: „Obsah máme, ale máme ho málo. A chybí ten americký.“

Návštěvnosti tuzemských kin ale jinak všechno nahrává. Diváky zpátky do sálů žene dokonce i chladnější červencové počasí a déšť. „Lidé se přestali bát, vrací se jim ten sociální návyk. Ale americké věci chybí. A ty lidé žrali i s chlupama. Musím říct, že o to víc je to pro česká kina smutek,“ míní Bradáč.

Počet diváků v českých kinech stále roste. První dva červencové víkendy se čísla CineStaru pohybovala mezi 30 a 50 procenty toho, jak vypadala během normální situace ve stejném období loni.

„Shodou okolností touto dobou kraloval v českých kinech Spider-man: Daleko od domova, který přilákal 100 tisíc diváků po výborném uvedení v Karlových Varech. Do toho tu byla doplňující řádka dalších titulů a trh byl zaplavený slušnou filmovou municí,“ vypočítává Bradáč.

„Teď tu máme akorát 3Bobule, které jsou v tuto chvíli tři týdny staré, Bouráka, německou komedií Téměř dokonalá tajemství, naprosto nesmrtelné V síti a do toho nějaké dětské filmy.“

Srovnání návštěvnosti českých kin ve druhém červencovém týdnu v roce 2019 a 2020.

Nejúspěšnější filmy týdne

Nejúspěšnější filmy týdne

Řazeno dle tržeb posledního víkendu | Platné k 09. 07. 2020 Film Víkend tržby Víkend diváci Celkem diváků Celkem tržby 1. 3Bobule 3 910 351 24 106 108 438 16 596 014 2. V sí­ti 18+ 1 871 749 10 660 10 660 1 871 749 3. Téměř dokonalá tajemství 1 532 666 9 160 43 738 6 982 138 4. Frčí­me 935 825 6 185 76 600 11 204 505 5. MEKY 697 094 4 570 10 708 1 414 076 6. V sí­ti 592 555 4 222 391 118 58 983 531 7. Ledová sezóna: Ztracený˝ poklad 555 764 3 700 19 937 2 890 345 8. Ježek Sonic 483 950 3 222 189 576 28 395 254 9. Lassie se vrací­ 410 076 2 846 16 861 2 345 661 10. Bourák 371 832 2 528 43 975 6 421 247 11. Na palubu! 238 421 2 002 2 002 238 421 12. Chlap na střídačku 226 023 2 145 214 756 32 784 653 13. Gentlemani 200 830 1 067 82 798 14 455 120 14. Než skončí léto 193 795 1 251 5 063 643 716 15. Bloodshot 157 933 815 6 806 1 143 795 16. Jumanji: Další­ level 134 465 948 498 039 73 704 670 17. Přes prsty 132 460 1 052 372 962 55 832 106 18. Vlastní­ci 129 417 1 146 291 738 42 438 007 19. Neviditelný 114 317 685 32 856 5 250 333 20. Ženy v běhu 105 596 717 1 317 668 195 970 205 Zdroj: Unie filmových distributorů

Rostoucí návštěvnosti také významně pomohlo, že diváci mohou od začátku července konzumovat v sálech jídlo. Do té doby asi tři týdny platilo, že si mohli v kině zakoupit občerstvení, ale do sálů s ním nesměli.

„Úplně jako když lusknete prsty. Je to neuvěřitelné, ale přesně to jsme koncem května a začátkem června intenzivně bušili do (epidemiologa Rastislava) Maďara a dalších, aby pochopili, že pro nás je občerstvení tak klíčové, že nám bez něj půlka lidí do kina nepřijde,“ komentuje Bradáč návrat popcornu a nachos.

Pokud by se ale současná krize prohlubovala, nebo by se vrátila přísná bezpečnostní opatření a omezení z letošního jara, představovalo by to podle Bradáče pro kina konec.

„Tam už žádné kurzarbeity nepomůžou. Neumím si představit, že bychom to vydrželi znovu,“ říká s tím, že v takové situaci by podle něj bylo velmi obtížné hledat alternativní obsah.

„Máte otevřeno, filmy vám chybí, ale budete tam prostě promítat sportovní přenosy. Ale dost těžko, když se sportovní utkání nekonají. Nebo když jsou divadla zavřená. Dostáváme se do kolotoče, kdy jsme provázaní všichni dohromady. Ať už je to sport, kultura nebo zábava,“ vysvětluje.

Úspěch pro český film

Na pokračující absenci amerických filmů by ale paradoxně český film vydělal, což se podle Bradáče ukazuje už nyní.

„Sice se chodí do kina méně, ale také je méně filmů. To znamená, že je tam můžeme podstatně déle udržet. U filmů typu Bouráka, který měl úplně zničující recenze, až ‚hejtovacího‘ typu, jsme schopni mířit na číslo mezi 50 až 60 tisíci diváky. Tady hodnotím situaci vlastně za úspěch,“ vysvětluje.

„Za normálních okolností by se to nepovedlo. Film by po dvou, třech týdnech zmizel, protože by ho jiná nabídka naprosto přirozeně vytlačila. Ale teď se to neděje, protože tam jiná nabídka není.“

S tím podle Bradáče souvisí i fakt, že se do kin v červenci vrátily zrestaurované starší klasiky, jako jsou Samotáři, Kouř nebo Postřižiny. „Kinaři teď takzvaně sahají po čemkoliv, ať už na to přijde pět, deset nebo 50 lidí. Je to tak, že se kina snaží rozšiřovat nabídku, aby vypadala pěkně a vytvářela lákadlo pro diváky,“ tvrdí.

Jak ovšem dodává, domácí produkce není schopná kina ekonomicky uživit. Už proto, že v Česku existuje poměrně velká skupina lidí, která na filmy z domácí produkce jednoduše nechodí.

Bradáč k tomu uvádí statistiku z roku 2019, kdy síť kin CineStar registrovala nejlepší čísla návštěvnosti za dobu své existence. Dvě třetiny diváků přitom přišly právě na snímky z americké produkce. Naopak český film se ročně podílí na celkové návštěvnosti asi z 20 až 25 procent.

Konkurenční síť Cinema City, která v Česku provozuje 12 multiplexů a jeden megaplex, se kvůli koronaviru divákům znovu otevřela až 25. června. Vedení společnosti vyčkávalo do doby, dokud situace neumožní provoz bez větších omezení. Ve stejný den měl tuzemskou premiéru snímek 3Bobule.

Celkem loni do českých kin zavítalo přes 18,3 milionu návštěvníků, tedy o 12 procent více než předloni. Šlo o nejlepší výsledek od roku 1993. Tržby meziročně vzrostly o 15 procent na 2,6 miliardy korun. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda koncem června pro ČTK odhadl, že česká kina mohou přijít až o 100 milionů korun každý měsíc, kdy byla mimo provoz.