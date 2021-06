Rusalka, Země nomádů a Janička z Arku. Zajděte si do kina na tři výrazné autorské filmy

Země nomádů

Oscary ověnčená Země nomádů je americký film režisérky čínského původu Chloé Zhao. Jde o sociální drama z okraje americké společnosti, portrét sympatické šedesátnice Fern, která čelí životní změně i portrét společnosti v krizi.

Poté, co Fern zemře manžel, a krach fabriky přivodí vylidnění celého městečka s výmluvně paradoxním názvem Empire, začne žít ve své dodávce. Snímek vychází z knihy Jessicy Bruderové Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Film můžete právě vidět v kinech.

Undine

Undine je originální příběh od jednoho z nejzásadnějších německých režisérů současnosti Christiana Petzolda (Fénix, Barbara atd.), který po svém zpracoval německý mýtus o Rusalce.

Jeho Undine, kterou hraje Paula Beer, pracuje v dnešním Berlíně jako historička a průvodkyně. Undine opustí přítel kvůli jiné ženě ona se zamiluje do profesionálního potápěče. Láska a voda jsou hlavní elementy tohoto zvláštního melodramatu. Snímek má premiéru ve čtvrtek 24. června.

Janička z Arku

Janička z Arku je zatím nejnovější film výrazného a oceňovaného francouzského režiséra Bruna Dumonta. Navazuje na jeho velmi nekonvenční metalový muzikál o dětství Johanky z Arku.

V novém filmu už coby mladá dívka Johana, která věří, že si ji Bůh vyvolil, vede národ do bitvy s Angličany o francouzský trůn. A končí u soudu na základě obvinění z kacířství. Film o silné hrdince a mytickém osudu se promítá ve vybraných artových kinech.