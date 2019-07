Letní filmová škola uvedla kontroverzní polský snímek Klér. Tvůrce čekal plný sál

Polský režisér Wojciech Smarzowski v pondělí na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti uvedl svůj nejnovější film Klér. Sleduje v něm osudy duchovních, v jejichž životech hrají nezastupitelnou roli alkoholismus, bezohledný kariérismus, korupce, pokrytectví a pedofilie. V polských kinech se provokativní celovečerní snímek objevil loni v září, podle tamních médií ho od té doby vidělo přes šest milionů diváků. Uherské Hradiště 20:30 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský režisér Wojciech Smarzowski | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Filmy točím zejména proto, aby oslovily diváky, aby s nimi nějakým způsobem zahýbaly,“ řekl před projekcí Smarzowski.

Kapacita sálu Klubu kultury, která je necelých 500 diváků, náporu zájemců o zhlédnutí filmu zdaleka nestačila. Stovky lidí zůstaly venku. Klér budou moci lidé na festivalu znovu vidět ještě v sobotu.

„Každý plný sál je lekcí ega. Myslím si, že čeští diváci přišli zejména proto, aby se podívali a ohodnotili, zda je film dobrý. Nesrovnával bych to se situací v Polsku, kde lidé přicházeli na senzaci, protože je to film o duchovenstvu,“ uvedl 56letý režisér.

Reakce v Polsku

Snímek po uvedení v Polsku vyvolal bouřlivou reakci. Podle scenáristy Wojciecha Rzehaka si byli tvůrci dopředu vědomi, že netočí o banálním tématu. „Ale asi jsme si neuvědomovali, že to může mít takový dopad, že to je celospolečenský fenomén, který vyvolává debatu,“ popsal novinářům Rzehak.

Ze strany katolické církve, která má v Polsku nesmírně silné postavení, předpokládali podle něj filmaři dvě možné reakce. Buď protiakci v podobě soudních procesů, nebo snahu zavřít před problémem oči. „Po uvedení filmu se ukázalo, že církev zvolila druhou možnost, takže oficiálně jako by film vůbec nebyl uveden. V novinách jsme ale četli nepěkné útoky,“ uvedl scenárista.

Nedlouho po uvedení Kléru se však na internetu objevil dokumentární snímek o pedofilii, který natočil Tomasz Sekielski. „Vidělo ho 20 milionů diváků. Tam už není možné dělat, že nic nevidím. Reakce ze strany církve musí proběhnout. Církev zvolila takový postup, že přiznala jisté problémy, které prý bude řešit. Ale problém pedofilie v katolické církvi nejvyšší církevní hodnostáři zakryli útokem na LGBT komunitu,“ řekl Rzehak.

Podobnou reakci církve prý Smarzowski trochu očekával. „Církev je tady 2000 let a funguje stále podobně. Dost často se snaží obracet pozornost od problému, nebo jej zamete pod koberec. Myslím, že se nikdy nestane to, že by se nějaká světská komise dostala dovnitř církve. Máme mimořádně natvrdlé biskupy. Tvrdí, že znevažujeme autoritu církve. To, že kněz znásilňuje děti, ji podle nich neznevažuje, ale to, že se o tom vypráví, už ano,“ uvedl režisér.

Scény z kostelů a jejich okolí natáčel štáb na severní Moravě a v české části Slezska, například v Orlové na Karvinsku.

„V polských kostelích je natočit takový film nemožné. Je tam ale ještě jedna technická záležitost. V Polsku je mše pětkrát denně, zatímco u vás jednou týdně, takže pro nás bylo mnohem jednodušší mít veškerou techniku v kostele a nemuset ji neustále vynášet ven a nosit dovnitř,“ tvrdí Smarzowski.

Režisér v pondělí připustil, že už začal pracovat na dalším filmu. I v něm se minimálně jedna scéna, a to svatba, bude točit v kostele. Tentokrát v Lotyšsku.

„Film se bude věnovat nepohodlné polské historii. Částečně se odehrává v současnosti a jedna jeho část v roce 1941, to je ta nepohodlná část dějin,“ doplnil Smarzowski, který v minulosti natočil i další vyzývavé snímky.

Pozornost vzbudil například film Volyň zobrazující velmi naturalisticky etnické čistky za druhé světové války nebo snímek Dopraváci poukazující na zkorumpovanost polské policie.