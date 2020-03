Čína bez vysvětlení znovu zavírá kina po celé zemi. Distributoři si stěžují, že filmy nesmí pouštět online

Čínské úřady v pátek nařídily opětovné uzavření všech kin v zemi. Rozhodnutí, jehož důvod zatím není známý, přitom přišlo jen několik dní poté, co se v zemi po uvolnění zpřísněných opatření kvůli šíření nákazy COVID-19 otevřelo asi 600 z celkem 60 tisíc kinosálů. Jejich návštěvnost ale byla minimální, uvádí server Hollywood Reporter. Peking 15:25 28. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dezinfikování kina během epidemie nového koronaviru | Foto: Yonhap News Agency / Latin America News Agency | Zdroj: Reuters

Proč se kina tak náhle znovu zavírají a kdy se provozovatelé dočkají jejich otevření, jsou otázky, na které čínské úřady dosud nepodaly oficiální odpověď. Mezi odborníky se proto spekuluje, že ke kroku došlo kvůli obavám vlády z druhé vlny epidemie.

Ještě na začátku týdne přitom China Film Group, významná státem podporovaná distribuční společnost, odhalila své plány, jak hodlá nalákat diváky zpět do kinosálů.

Jejich součástí mělo být třeba znovuuvedení některých lokálních i globálních hitů, jako byl třeba akční snímek Wolf Warrior 2, superhrdinská série Avengers nebo tragikomedie Zelená kniha, loňský vítěz Oscara pro nejlepší film.

Řada distributorů a filmových producentů se kvůli nejasné situaci ocitá podle svých slov v šachu. Úřady je totiž odrazují od toho, aby své připravované filmové novinky prodávali online streamovacích platformám. Místo toho mají pouze pozdržet jejich premiéru do doby, kdy se kina opět otevřou, a podpořit tak následný restart čínského filmového trhu.

„Nemůžeme filmy uvést online, nemůžeme je ani nasadit do kin, protože jsou opět zavřená. Není tu žádné východisko,“ řekl serveru Hollywood Reporter zástupce jedné z předních distribučních společností v zemi.

„Úřady musí přijít s novým nařízením, které by nám dovolovalo zveřejnit některé z našich filmů online. Jinak mnoho našich filmových společností přestane fungovat.“

Čína má po Spojených státech amerických největší filmový trh na světě. Kolem 60 tisíc kin, které napříč zemí fungují, kvůli šíření epidemie nového koronaviru zavřelo na začátku ledna, připomíná BBC.

Situace v Číně

Pevninská Čína zaznamenala v pátek 54 nových případů nákazy koronavirem, což je o jeden méně než ve čtvrtek. Podle informací agentury Reuters, která se odvolává na národní zdravotní komisi, si všichni infikovaní přivezli nemoc ze zahraničí.

Peking už dříve sdělil, že cizinci mají od soboty vstup do země zakázaný, a to kvůli obavám z druhé vlny epidemie. Zákaz se týká i těch cizinců, kteří mají platná víza či povolení k pobytu. Výjimku tvoří podle BBC diplomaté nebo například posádky letadel.

Čínské úřady rovněž nařídily čínským aerolinkám, aby v případě mezistátních letů od 29. března zachovaly jen jediný let týdně. Zahraniční aerolinky také mají omezit lety do Číny na jeden týdně; mnohé už ale stejně přestaly do země létat, podotýkají agentury. Lety smějí být naplněny maximálně ze tří čtvrtin.

Pevninská Čína nezahrnuje Hongkong a Macao. Celkem se v ní koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo 81 394 lidí. Z nich 3295 zemřelo, nová úmrtí byla v pátek tři.