V Česku vzniká film s Gillian Andersonovou. Válečný snímek natáčí režisér bondovky Quantum of Solace

Hollywoodský režisér Marc Forster, který je podepsaný třeba pod bondovkou Quantum of Solace, v Česku natáčí film z druhé světové války. Ve snímku White Bird: A Wonder Story české prostředí představuje Francii a ve filmu hraje slavná Gillian Andersonová. Na svém facebooku to uvedla Česká filmová komise. Štáb čerpá tuzemské filmové pobídky. Zahraniční filmaři mohou do Česka i v současné pandemické situaci jezdit za přísných podmínek natáčet.

Praha 20:26 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít