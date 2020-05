Fanoušci sice nepojedou do Varů, ale my se budeme snažit dostat k nim, slibuje ředitel festivalu

Letošní Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se konat nebude. Zhruba týdenní akce se obvykle připravuje 10 měsíců, nyní se počítají náklady. „Ministr kultury potvrdil, že je zájem pomoci akcím typu karlovarský filmový festival, u partnerů jsme se setkali v 99 procentech s velkým pochopením,“ vysvětlil pro Radiožurnál výkonný ředitel přehlídky Kryštof Mucha. Karlovy Vary 7:27 2. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba týdenní festival se obvykle připravuje 10 měsíců. Archivní foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Karlovarský festival má řádově deset lidí, kteří pracují na plný úvazek, postupem času se ale od dubna nabírají další.

„Bohužel jsme se museli se spoustou lidí rozloučit, aniž by pořádně nastoupili. My i celá situace jsme jim zkomplikovali život. Musí si připravit svůj rok, aby pro Vary pracovali tři, čtyři měsíce,“ přiblížil Mucha problémy, které zrušení festivalu provází.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výkonný ředitel karlovarského festivalu přibližuje nejenom speciální projekt Vary ve vašem kině

O přesných formách podpory státu se stále diskutuje. Podle Muchy by ale mělo jít o poměrovou část za to, co festival utratil z peněz, které ministerstvo kultury poskytlo.

O zachování kontinuity festivalu podle Muchy nelze pochybovat. Celá situace by neměla nic rozhodit. „Lidé nebudou moci přijet do Karlových Varů, ale naopak my s Varama můžeme přijet za nimi,“ nastiňuje projekt Vary ve vašem kině, který by měl diváků ukázat na 18 filmů.

Diskutuje se také o myšlence výběrů filmů, které by se mohly pustit online, jsou i další pracovní plány na různé aktivity.

Přestává ale doba přát velkým masovým akcím, jako je karlovarský festival? „Doufám, že ne, tohle je náš život. Věřím tomu, že potřeba lidí se scházet a prožívat příběhy společně v kinech bude tak velká, že to nikdy nezanikne,“ míní.

Další z projektů, který by podle Muchy mohl mít obrovský potenciál do budoucna, je We Are One: Global Film Festival. Do projektu, jehož iniciátory jsou Robert de Niro, Jane Rosenthalová a kanál YouTube, se zapojil i karlovarský festival.

Hlavní myšlenkou je, že každý festival přinese do projektu určitý časový objem, který vyplní filmy, rozhovory s lidmi z festivalu a podobně. „Každý festival by měl reprezentovat místo a region, ve kterém se pohybuje,“ přibližuje Mucha.