„Otázka, kterou bude dobré si položit, až tato doba pomine, je: co se nám to stalo, co jsme museli prožít, s čím jsme se museli vyrovnávat a nakolik to přineslo věci zajímavé a podnětné a naopak nakolik nás to zalehlo," konstatuje v pořadu Osobnost Plus scenárista Petr Jarchovský. Praha 13:09 17. ledna 2021 Scenárista Petr Jarchovský

Jarchovský vzpomíná, že na začátku pandemie na jaře minulého roku byl doslova paralyzován. „Ale paradoxně, protože najednou jste měl čas, byl jste třeba na chalupě, kde vás nic nerušilo, což bylo vlastně ideální na psaní a přemýšlení.“

Je pro koho psát a točit filmy. Vytrácí se ale společné spoluprožívání, říká scenárista Jarchovský

„Ale hrozně to nešlo, myšlenky utíkaly k tomu, co se děje, k tomu jestli to, co teď dělám, bude mít nějaký smysl. Protože scénář míří vždy k nějakému projektu, bez něho je to mrtvola. A najednou vám třeba zrušili nebo odložili natáčení seriálu, na kterém jste dělal tři roky. Pak se ptáte, jestli má smysl psát něco dalšího.“

Nakonec se ale scenárista „přemluvil“ k psaní. „Řekl jsem si, že potřebuju režim, kdy chodím jako do práce a něco píšu, jednu věc dodělám a začnu druhou. Jinak bych se zbláznil, kdybych jen přemýšlel, jak to vlastně nevyjde.“

Skrečovat celý rok?

Online se dnes odehrává veškerý provoz na FAMU, kde Jarchovský působí jako pedagog. „Jsme v zoufalé situaci, protože 80 procent toho, co naši studenti dělají, je tvůrčí a praktická práce, která je týmová, tedy vytváření scénářů a natáčení filmů.“

Jindy běžná synergie kateder střihu, zvuku, kamery, režie se teď nemůže dít. „Děje se punkovým způsobem, kdy kameramani na mobily natáčí reportáže. Ale to není dlouhodobě udržitelné.“

„Až má člověk někdy tendence skrečovat celý rok v obavách, čím se studenti vykážou, s čím budou absolvovat, za co je budu hodnotit. Scenáristé jsou na tom ale nejlépe, ti píšou.“

Quo vadis, Netflix, HBO

Jarchovský souhlasí, že pandemie se podílela na změně toho, jak lidé filmy konzumují. „Je to oblast, která se velmi překotně vyvíjí. Ještě před pěti lety bychom si nepředstavili, že veškerý mainstream, ale i artová produkce se přesune na platformy, jako je Netlifx nebo HBO.“

„Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně, ale určitě to hrozně expanduje. Je toho najednou hodně a není to tak, že by najednou nebylo co dělat. Mnohé filmy jsou dnes daleko odvážnější a svobodnější než jakýkoliv mainstream.“

Témat pro dospělého a uvažujícího diváka je dostatek a tak na nových platformách najde cokoliv. „Netroufnu si říci, jestli je to k dobrému, nebo špatnému, ale rozhodně si netroufnu říci, že bychom neměli komu vyprávět příběhy, pokud máme co říct.“

„Nůžky se ale otevírají: máte velké produkce jako třeba Avatar, na které se lidé budou chodit dívat jako na podívanou, a naproti tomu výlučně artové věci v artových kinech. A to mezi, říkejme tomu třeba kvalitní mainstream, bude Netflix, HBO a domácí kino. Ale co se nám vytrácí, je to společné spoluprožívání,“ upozorňuje na to, jak se díváme na filmy, scenárista Petr Jarchovský.