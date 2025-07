Kouzlo derby není reklama jen na Spartu. Slávisté jsou lidé jako my, připouští scenárista Kolečko

„Sparta potřebuje silnou Slavii, Slavie potřebuje silnou Spartu,“ snaží se režisér a scénárista Petr Kolečko překlenout fotbalové rozbroje, o kterých vypráví filmem Kouzlo derby. „Protipóly se přitahují, to je jeden z klíčů, jak film obsahově nahlédnout,“ vysvětluje filmař a fotbalový nadšenec, který přeje rudým barvám. Jak do natáčení zasahoval samotný klub z Letné? A čeho si Petr Kolečko váží na úhlavních sešívaných rivalech? Host Radiožurnálu Karlovy Vary 14:28 13. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Režisér Vladimír Skórka do toho vnesl baníkovštinu?

Trocha baníkovštiny tam je. My vůbec nepopíráme, že existují i jiné kluby, než Sparta a Slavie.

Jste neuvěřitelně velkorysý.

Ano, jsme, vždycky jsme byli takoví. Respektive, opravdu to není nějaká reklama na Spartu. Já jsem četl nějaký článek, který mi přijde až nelegitimní, že to je nějaká reklama na Spartu. Sparta s filmem pomohla proto, aby to byla reklama na fotbal, ne reklama na Spartu. Dokonce jsme vystříhávali jednu až moc sparťanskou scénu na popud Sparty.

Největší český zápas je prostě derby a někam jsme to dát museli. Já jsem říkal mnoha vašim kolegům, že Godzilla napadne New York, protože je to nejdůležitější město – stejně tak, když chceme vyprávět něco velkého o fotbale, musíme vyprávět na půdorysu největšího zápasu.

Všichni ostatní prominou, ale největší zápas je pořád ještě pražské derby.

To máte bezesporu pravdu. Na druhou stranu, autor toho kritického postoje, že je to reklama na Spartu, možná vychází z toho, že námět vzešel od Sparty, ne?

Já si myslím, že autor myšlenky hlavně vychází z toho, že je zarytý slávista.

Ale máte něco proti Slávii?

Já myslím, že autor se nechal unést svým pocitem. Já se na autora nezlobím, mně se to stává pořád, ale nestalo se mi to u tohoto filmu.

Protipóly

Ve snímku Kouzlo derby také hraje Ondřej Sokol. Včera mi říkal, aniž bych chtěl, jak říkáte vy filmaři, spoilerovat, že tam hraje zpěváka z devadesátých let.

Ondřej Sokol hraje postavu zpěváka Štěpána Johna, která je mrtvá po celý film, protože se odehrává retrospektivně. Začíná tak, že za něj držíme minutu ticha. Ondřej říkal, že se kvůli tomu naučil zpívat, ale podle mě to uměl už předtím. Máme tam jednu písničku, která se jmenuje Ikarus a která je přímo vrostlá do filmu. Je to slavný hit zpěváka v realitě toho filmu.

A pak máme druhou písničku Protipóly, která zazní v závěrečných titulcích. To je duet Ondřeje Sokola a Jitky Čvančarové, napsal to pan Kopřiva. Myslím si, že ta písnička celkem vystihuje princip filmu. Protipóly se přitahují, zpívá se v refrénu a myslím si, že protipóly se přitahují je jeden z klíčů, jak film obsahově nahlédnout.

To znamená, že se na něj můžou dívat i slávisté?

Musí. Ne aby viděli skvělou Spartu, je tam i skvělá Slavie. Protože jak slávisté a sparťané vědí, Sparta potřebuje silnou Slavii, Slavie potřebuje silnou Spartu. Radiožurnál potřebuje silného komerčního konkurenta. V boji je láska.

Až takto to máte promyšlené?

To víte, že jo.

Pozval jste na premiéru i nějaké slávisty?

Přijde Vláďa Šmicer. Myslím, že dnes už můžu říct, že je docela můj kamarád. Prachař nemůže, říkal, že se bude válet na Slapech. Ale přijde Šmicer, přijdou i další slávisti. Já jsem viděl slávisty na předpremiérách.

Musím říct, že minulý týden mi opravoval takový pán lednici a měl na sobě tetování Slavie Praha. Velmi dobře lednici opravil, naprosto bez problémů a říkal, že přijde do letňáku s celou rodinou a že se těší. Takže tam není žádný problém.

Zaplatil jste mu za opravu?

Zaplatil jsem mu za opravu, nijak vysokou částku, ale dal jsem mu dýško. Prostě, Slávisti umějí opravovat lednice a jsou to dobří lidé.

Petře, měl byste vědět, že mluvíte s člověkem, který v osmdesátých letech dělal hlasatele na fotbalové Slavii.

Já jsem to myslel naprosto hezky. Bez jakékoliv ironie.

Byl jste někdy na Slavii na fotbale?

Byl, no.

Na derby?

Byl. Slávisti moc nechodí k nám. Byl jsem tam, ale je to fajn. Ve filmu je jedna postava, která rozváží jídlo a do Strašnic a Vršovic nerozváží, protože je to fanatický sparťan. Máme tam slávistickou postavu, kterou hraje Petr Uhlík a je to jedna z nejinteligentnějších postav, co ve filmu je.

A propos, jestliže jste tam měli konzultanty, museli jste se také občas na něco ptát slávistů, jestli něco můžete udělat?

Jednou za čas je potřeba se na něco zeptat slávisty. Slávisti jsou krásní lidé, stejně jako my, rudé hlavy.

Nemají hezčí chorea?

Mají dobrý chorea, to musím uznat. To máme i ve filmu. Umějí dobře pochodovat přes Čechův most, když jdou k nám, to vypadá fakt dobře.

