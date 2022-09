Drsné dospívání na periferii i prorocké sny. Takový je život na Islandu, přiznává režisér filmu Krásné bytosti

Čtrnáctiletý Balli je outsider z rozvrácené rodiny, ve škole je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy potkává skupinku tří problematických teenagerů, kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe. Takhle začíná mysteriózní drama Krásné bytosti islandského režiséra Guðmundura Arnara Guðmundssona, které minulý týden vstoupilo do českých kin. „Sny a některé nadpřirozené jevy máme v krvi,“ říká režisér v rozhovoru pro Rádio DAB Praha. Rozhovor Praha 0:10 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drama Krásné bytosti ukazuje drsné i magické dospívání na islandské periferii | Foto: Sturla Brandth Grøvlen | Zdroj: Joinmotionpictures, Artcam Films

Na čem je založený příběh vašeho filmu?

Inspiroval jsem se příhodami naší party kamarádů ze sousedství na předměstí Reykjavíku kolem roku 2000.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s režisérem filmu Krásné bytosti Guðmundurem Arnarem Guðmundssonem

To byly dost drsné příhody, samé bitky, divoké večírky. Tak jste skutečně žili?

Je to sice fiktivní příběh, ale ano, to byl náš způsob života. Chápu, že Island si lidé představují jako bezproblémovou skandinávskou zemi. Ale i my máme sociální problémy a mládež, která se takto baví. Jako všude jinde.

Váš film Krásné bytosti je velmi dobře obsazen, herci mi přijdou skutečně talentovaní. Jak jste je našel?

Měli jsme otevřený casting pro každého,. Kluci, které jsme vybrali, pak prošli velmi důsledným tréninkem. Celý rok jsme je učili, jak hrát, aby byli na své role připraveni.

Islanďané jsou svobodomyslní a bohorovně klidní, jejich země je dnes v kurzu, říká překladatelka Číst článek

Dostali už nějaké další nabídky?

Víte, u nás se filmů moc netočí. Ale všechny to chytlo, jsou nadšení, chtějí hrát dál.

Snímek Krásné bytosti je mimo drsné násilí také plný nadpřirozených bytostí a prorockých snů. Je to stále silný rys islandské společnosti?

Ano, stále. Pro nás to je běžné. Nedíváme se na to jako na něco divného. Když řeknu kamarádovi, že se mi o něm něco důležitého zdálo, pozorně mě vyslechne a nechá si poradit, co má dělat. Protože sny a některé nadpřirozené jevy máme v krvi.

Můžete být třeba bankéř a vidět kolem sebe nadpřirozené bytosti. Ale necháváte si to jen pro sebe a svoji rodinu.

Pochází to z vikinských dob?

Myslím, že příčinou je náš velmi blízký vztah k přírodě, ale takové věci najdete všude, v každé kultuře.