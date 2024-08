Místo okna jen velká díra ve zdi. V Benátkách soutěží film, který vás přenese do virtuální válečné reality

„Křehký domov je projekt ve smíšené realitě. To znamená, že vy v headsetu (speciálních brýlích pro virtuální realitu, pozn. red.) vidíte virtuální svět i realitu kolem vás,“ vysvětluje pro web iROZHLAS.cz a Radiožurnál jeden z autorů projektu Ondřej Moravec. „Ta technologie si umí naskenovat váš obývací pokoj, určit, kde máte pohovku, stůl, kredenc, potom vyslat signál do projektu a převléct váš nábytek do digitálního hávu.“

Všechno to začíná nasazením headsetu a sluchátek, do kterých po krátkém slovním úvodu začne hrát tklivá ukrajinská píseň. Stůl se prostře vzorovaným ubrusem, z hrnce s borščem se ještě kouří. Na zdi visí rodinné fotografie a na pohovce spokojeně vrní zrzavá kočka.

Film ponouká k tomu si všechno zblízka prohlédnout. Sebrat misku ze stolu, sundat rámeček ze zdi, podrbat kočku za ušima. A pak se obraz změní. Jídla i dekorací ubývá, z fotek mizí úsměvy. Potom zazní sirény a přijde velká rána. Místo okna s výhledem na záhon slunečnic je velká díra ve zdi a do pokoje sněží.

Film ponouká k tomu si to všechno zblízka prohlédnout. Sebrat misku ze stolu, sundat rámeček ze zdi, podrbat kočku za ušima | Zdroj: Brainz Immersive

„Inspiroval jsem se jednou konkrétní rodinou a jejím bytem poblíž Kyjeva, který byl rozbombardovaný, a pak se v něm usídlila ruská armáda. Takže si (během filmu) zažijete nejenom destrukci, ale vlastně i zneuctění domu,“ říká Moravec.

Upozorňuje přitom na několik „ikonických“ předmětů spojených s probíhající válkou na Ukrajině, které jsou rozeseté po jejich virtuálním pokoji.

„Je to třeba kohout z Boroďanky, který přežil bombardování a jako jediný objekt se tyčil nad zdevastovaným městem. Anebo sklenice rajčat, kterou si vzala jedna starší dáma na balkóně a mrštila ho po ruském dronu, čímž ho knokautovala,“ vypočítává Moravec s tím, že záleží na každém, jestli předmět pozná, nebo ne.

Jako doma

Na benátském festivalu, kde Křehký domov soutěží v sekci Venice Immersive, si návštěvníci a návštěvnice budou moct snímek „odžít“ ve falešném obývacím pokoji. Na jeho vybavení s filmaři spolupracovala známá švédská nábytkářská firma.

„Chtěli jsme to udělat i z toho důvodu, že nábytek této společnosti má doma každý. Tím pádem se k tomu může nějakým způsobem emocionálně navázat,“ věří režisér a scenárista.

Česká premiéra zatím potvrzená není, celá interaktivní pokojová instalace ale bude od poloviny listopadu až do ledna k vidění v pražském Centru současného umění DOX.

Ve snímku se objeví i některé předměty spojené s probíhající válkou na Ukrajině, jako například sklenice rajčat, kterou jedna ukrajinská žena srazila ruský dron | Zdroj: Brainz Immersive

Na Křehkém domově spolupracovala Victoria Lopukhinou, VR designérka a zakladatelka nezávislého ukrajinského studia ZViT, a kreativní studio Brainz Immersive. Pro Ondřeje Moravce jde už o třetí projekt ve virtuální realitě.

Jeho debut Tmání, zabývající se tématem deprese a způsobů terapie, měl premiéru na festivalu v Benátkách v roce 2022. Jako vůbec první VR film získal nominaci na Českého lva. Ve své druhotině Fresh Memories: The Look pak Moravec přenesl diváky a divačky do rozbombardovaného Charkova.

„Na 360stupňovou kameru jsme natáčeli pohledy lidí, kteří ty útoky přežili, a bylo to primárně o vizuálním vjemu, o tom dívat se jim do očí. Technologie (použitá ve filmu Křehký domov) je sofistikovanější, proto nám trvalo trošku déle ten projekt vytvořit. Určitým způsobem koresponduje s tím, jak vnímáte domov, co pro vás znamená, jak ve vás tenhle příběh rezonuje ve spojení s příběhem vašeho domova,“ popisuje režisér.

Do snímku se proto pokusili dát, co sám nazývá udičkami, které diváka touto cestou vedou. „Jestli se jich chytí, nebo nechytí, nevíme. To je na tomhle médiu hezké, že vám umožňuje zažít si to dost individuálně. Můžete v tom bytě něco odhalit, ale nemusíte,“ dodává Moravec.