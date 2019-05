Jurij Gagarin a čtyři ženy v jednom domě. Režisérka Kristina Nedvědová představuje svůj film Sněží!

Otec si našel novou ženu, matka se stará o babičku, která ztrácí kontakt s realitou, a jejich dcera se vrací do rodného domu. Tak začíná novým film „Sněží!“ debutující režisérky Kristiny Nedvědové. Svůj první snímek připravovala sedm let. Dotáhnout film až do konce jí pomohli také lidé, kteří přispěli v online sbírce na internetu.

Praha 18:20 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít