Kritička k Oscarům: Brutalistovi uškodila umělá inteligence. Anora zaujala malou lidskou tragédií

97. ročník cen Americké filmové akademie ovládla tragikomedie Anora s příběhem striptérky, která mezi svými klienty najde lásku. Film režiséra Seana Bakera zaujal porotu natolik, že jej ocenila v pěti kategoriích. Český snímek Vlny se Oscara nedočkal. V jakém duchu se předávání zlatých sošek neslo? A jak si Hollywood připomněl odchod legendy Genea Hackmana? Ceremoniál sledovala filmová publicistka serveru iROZHLAS.cz Kristina Roháčková. Jak to vidí... Praha 20:20 3. března 2025

Film Anora ocenila Americká filmová akademie hned pěti Oscary. „Čtyři z nich získal režisér, producent, scenárista a střihač v jednom Sean Baker. Dostihl tak rekordmana Walta Disneyho,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... filmová publicistka Kristina Roháčková.

Malá lidská tragikomedie

Anora vypráví o vztahu mladé sexuální pracovnice se synem ruského oligarchy. Nezávislý snímek získal už loni Zlatou palmu v Cannes. „Filmy Seana Bakera prošly v minulosti našimi kiny trochu nepozorovaně. Je to škoda,“ zdůrazňuje Roháčková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: filmová kritička Kristina Roháčková. Moderuje Vladimír Kroc

Podle ní měl Baker vždycky zálibu v malých lidských tragikomediích. „Vždycky šlo o lidi z okraje společnosti: trans žena, bývalý pornoherec nebo děti, které žijí vedle Disneylandu, ale nikdy se do něj nepodívají.“

Sen o lepším životě žije i hlavní představitelka snímku Anora, kterou ztvárnila 25letá herečka Mikey Madisonová. Ve chvíli, kdy se zdá, že její životní marast skončil, končí i romance.

„Do jejich honosné vily vpadnou arménští bouchači a začne gangsterská komedie, která vyvrcholí dojemným dramatem. Všechny tři roviny jsou moc hezky propojené a funguje to, co na plátně fungovat má. Diváci se společně smějí,“ popisuje Roháčková.

Na společný filmový zážitek apeloval i sám Baker v oscarovém proslovu. „Zdůrazňoval, že by se filmy měly produkovat pro velká plátna. Zážitek z kina je to hlavní. Neměli bychom filmy sledovat jen na streamovacích platformách,“ shrnuje filmová publicistka.

Vylepšení umělou inteligencí?

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli získal Adrien Brody za film Brutalista. „Ten film stojí hodně na jeho výkonu. Snímek se ale potýkal s jistou kontroverzí ohledně využití umělé inteligence. Ta mu asi trošku narušila šance na Oscara,“ zamýšlí se Roháčková.

„Řešilo se, do jaké míry byl upraven hlas postav, které ve velké míře mluví buď s maďarským, nebo anglickým přízvukem. Režisér Brady Corbet se hájil, že umělá inteligence se často využívá pro uhlazení nebo zdokonalení, ale že herecký výkon tím nijak ovlivněn nebyl,“ vysvětluje filmová publicistka.

Téma umělé inteligence se podle ní jistě propíše i do dalších ročníků Oscarů. „Mluví se o klauzuli, podle které by se muselo u filmů uvádět, nakolik byla využita umělá inteligence. Osobně jsem to zatím zaznamenala u hororu s Hughem Grantem Heretik, kde v závěrečných titulcích bylo uvedeno, že ve filmu nebyla použita umělá inteligence,“ zmiňuje Roháčková.

„Kromě Brutalisty se ale mluví i o dalších nominovaných filmech, které nakonec musely přiznat, že nějakým způsobem umělou inteligenci použily,“ uzavírá.