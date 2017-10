Krobotův film o třicátnících míří do kin. Premiéru bude mít v Chicagu

Kvarteto je název druhého celovečerního filmu režiséra Miroslava Krobota. V pátek má světovou premiéru. Ale překvapivě ne v českých kinech, bude to na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu. Herec Jaroslav Plesl a herečka Bára Poláková museli rok cvičit na hudební nástroje, aby byli v novém filmu Kvarteto přesvědčiví. Režisér Miroslav Krobot ale taky chtěl, aby kromě hudebních výkonů měli i smysl pro humor. Praha 13:06 13. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní roli ve filmu Kvarteto má extrovertní vtipálek Tomáš v podání Jaroslava Plesla. Role jeho tří spoluhráčů z Kvarteta svěřil režisér herečce Barboře Polákové a hercům Lukáši Melníkovi a Zdeňku Julinovi | Zdroj: Falcon

Hlavní roli ve filmu Kvarteto má extrovertní vtipálek Tomáš v podání Jaroslava Plesla. Role jeho tří spoluhráčů z Kvarteta svěřil režisér herečce Barboře Polákové a hercům Lukáši Melníkovi a Zdeňku Julinovi.

Jejich výběr byl pro celý film klíčový, řekl Radiožurnálu režisér Miroslav Krobot. „Na každou z těch rolí byli asi čtyři adepti a myslím, že bylo docela důležité najít tak věrohodné, aby jim divák uvěřil ten vztah, protože je to hodně o vztazích mezi nimi.“

Druhý celovečerní film Miroslava Krobota nabízí obrázek hlavně ze života střední generace. „Je to o třicátnících, takže je to vlastně taková v mém věku drzost zabývat se problémy třicátníků, ale samozřejmě to je základní film o jejich vztazích a o hudbě a o světě, ve kterém žijou. Ale myslím, že se to dá docela pěkně zobecnit i na všechny ostatní nebo vedlejší generace,“ doplnil režisér.

V českých kinech až na konci listopadu

Jeho Kvarteto má v pátek světovou premiéru na filmovém festivalu v Chicagu, příští týden ho čeká uvedení na soutěžní přehlídce v brazilském Sao Paulu a v lednu na filmovém festivalu v Palm Springs.

Pro Miroslava Krobota je ale důležitější reakce českých diváků. „Samozřejmě přeju tomu filmu, aby se líbil, ale mě zajímá především reakce těch lidí, kterým je to určeno. Tak uvidíme, jsem zvědavej,“ vysvětluje Krobot.

Režisér je přesvědčený, že film vzbudí kontroverzní reakce. „Pro někoho to bude naprostá nuda, pro jiného to bude třeba zásah do černýho. Někdo se třeba pobaví a povznese se nad to. Nejradši bych byl, aby ten film v člověku něco zanechal,“ sdělil Radiožurnálu.

V českých kinech bude mít Kvarteto premiéru 30. listopadu.