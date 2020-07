Festival znamená pro Vary přínos. Za 27 let se naše vztahy s městem zlepšily, říká Bartoška

V pátek začala filmová přehlídka Tady Vary. Nahradit má tradiční karlovarský filmový festival, který musel být kvůli pandemii koronaviru zrušen. „Festival nemohl proběhnout ani za cenu kompromisů. Přiravuje se totiž celý rok,“ vysvětlil ve vysílání Radiožurnálu ředitel festivalu Jiří Bartoška. Karlovy Vary 20:29 3. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Zaoralová a Jiří Bartoška během tiskové konference (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nechtěli jsme, aby velká práce programového oddělení přišla vniveč. Oslovili jsme proto kinaře, zda by neměli zájem o akci, která by stínovala velký festival. Mysleli jsme, že když půjde o 40 kin, bude to úspěch, nakonec se přihlásilo 96 kinařů. Volali i z Trenčína,“ říká Bartoška.



Akce by podle něj mohla pomoct vrátit diváky zpátky do kin, které od uvolnění bezpečnostních opatření zejí prázdnotou.

V listopadu se navíc uskuteční i „poloviční“ ročník festivalu, který už bude čistě karlovarskou záležitostí. „Snažíme se tím také pomoct Varům dostat se do normálního života,“ upozorňuje prezident festivalu s tím, že je přehlídka takovým billboardem města.



Festival samotný prý celá situace příliš ekonomicky nepoškodila. „Duben byl pro nás ekonomicky ideální čas se rozhodnout, jak dál. 99,9 procent našich partnerů řeklo, že nemá smysl letos pokračovat a že je s námi při přípravách na další rok,“ vysvětluje Jiří Bartoška.

Zároveň se domnívá, že všechno špatné je pro něco dobré. A platí to prý i v případě koronakrize. „Hodně lidí si myslelo, že festival je jeden z pramenů, který tryská ze země a nemůže vyschnout. Najednou se ukázalo, že to tak není a že propad je obrovský,“ říká.



„CzechTourism udělal před třemi lety studii, kolik lidí jezdí, a došlo se k číslu, že během festivalu se utratí 580 milionů. Což je pro město obrovský přínos.“