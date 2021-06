Festival ve Varech zahájí Zátopek. Program nabídne také novinky od Omerzua a Kadrnky

O start 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) se postará světová premiéra očekávaného životopisného snímku o běžci Emilu Zátopkovi. V režii Davida Ondříčka se v jeho titulní roli představí Václav Neužil. Hlavní sekce nabídnou celkem 32 premiér, v programu ale bude oproti předchozím ročníkům méně filmů, které se budou hrát vícekrát. Festival se letos koná v netradičním termínu na konci léta, od 20. do 28. srpna. Karlovy Vary 10:48 29. 6. 2021 (Aktualizováno: 11:34 29. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Programový ředitel KVIFF Karel Och nazval Zátopka „fascinujícím dramatem přibližujícím životoběh proslulého českého vytrvalce a olympijského šampiona, muže s imponující bezstarostností, který atakoval hranice lidských možností a zařadil se po bok velikánů, kteří posunuli sportovní klání do kategorie nezapomenutelných příběhů“. Festivalovým návštěvníkům se snímek poprvé představí v pátek 20. srpna.

„Vlastně je to příběh Davida Ondříčka,“ poznamenal k novinářům prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška. „Tak dlouho nosil v hlavě příběh Emila Zátopka, až se mu podařilo po osmi letech tento film natočit. Jestliže je to příběh vytrvalce, tak je to i příběh Davidův.“

Přehlídka bude mít pouze dvě soutěžní sekce, Hlavní soutěž a Na východ od Západu. Poprvé se tak obejde bez soutěže věnované dokumentárním filmům.

„Nás vkus šel takovým směrem, že filmy dokumentární, které jsme považovali za hodné uvedení, byly v našich očích jednoznačně srovnatelné s filmy hranými. I ty filmy měly ambici, aby na ně bylo nazíráno ne jako na čisté dokumenty, ale na filmy jako takové. Dovolím si tvrdit, že to je i případ dokumentárních filmů, které jsme letos zařadili do soutěžních sekcí,“ vysvětlil Och.

V Hlavní soutěži se představí například dokumenty Láska pod kapotou od Mira Rema, který vypráví o restartu životních nadějí a lásce očima padesátníka Jaroslava, nebo Každá minuta života, v níž Erika Hníková rok sledovala výchovu čtyřletého Miška, ze kterého rodiče chtějí mít úspěšného vrcholového sportovce. Kompletní program festivalu bude známý na začátku srpna.

Pořadatelé na úterní tiskové konferenci také uvedli, že se kromě Národního domu počítá s účastí všech tradičních festivalových kin. Do jaké kapacity ale budou moct být jednotlivé karlovarské sály využity, bude známo až na začátku srpna.

I kvůli tomu bude letos v programu méně filmů - místo 150 se jich bude hrát 120 –, které se budou opakovat častěji, aby se dostalo na všechny diváky.

