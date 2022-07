Spousta lidí a zamilovaní pejsci. ‚Po covidu jsme to chtěli rozsvítit,‘ říká autor plakátu pro filmové Vary

Prasátko, promítač, ležatá osmička, kamzík nebo oči, a to všechno na taškách, hrníčcích, plakátech nebo na billboardech. Vizuální motivy filmového festivalu v Karlových Varech se dávno staly jeho nedílnou součástí. Už od roku 1995 za nimi stojí Aleš Najbrt se svým grafickým studiem. Na 56. ročníku připravili výstavu předešlých plakátů, a zveřejnili i návrhy, které neprošly. Na letošním plakátu je v podstatě všechno, co s filmovými Vary souvisí. Karlovy Vary 22:54 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Křišťálový glóbus v pozadí s plakátem k letošnímu filmovému festivalu v Karlových Varech | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Ilustrátorem letošního plakátu je Jonatan Kuna. Námět měl jasně stanovený, ale co všechno se nakonec na obraze plném lidí objeví, to už byla jeho osobní volba.

„Když jsme udělali první skicu, tak jsme s tím šli za panem Bartoškou a chtěli jsme, aby vymyslel co nejvíc věcí. A on byl tak spokojený, že se na to podíval a řekl, že jsme šikovný děcka,“ popisuje pro Radiožurnál Kuna.

„Jediné, co chtěl, abychom dodělali, takovou kontroverzní věc, a to jsou dva pejsci, co spolu souloží,“ dodává.

Kuna je součástí studia, které vede Aleš Najbrt. Ten začal s Jiřím Bartoškou spolupracovat před 28 lety. Letos překvapili, když černobílé jednoduché motivy vyměnili za barvy a rozmanitost.

„Chtěli jsme změnu, aby se to po covidu celé rozsvítilo, aby to byla oslava nejen filmu, ale i festivalu a společného života v těch deseti dnech mezi hotely, na kolonádě a v kinech. To byla hlavní myšlenka,“ dodává.

