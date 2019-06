ONLINE: Byl to skvělý večer, řekla Julianne Mooreová o zahájení festivalu

54. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je v plném proudu. Odstartoval v pátek promenádou hvězd po červeném koberci.. Nechyběla mezi nimi ani herečka Julianne Mooreová, která si převzala Kříšťálový glóbus za celoživotní přínos kinematografii. Dění sledujeme v průběžné online reportáži. Vary ve Varu Karlovy Vary 13:17 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každoročně festival přiláká také hollywoodské hvězdy, letos americkou herečku Julianne Mooreovou a jejího manžela, režiséra Barta Freundlicha. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zaprvé to byl nádherný večer, který odstartovali ti blázniví akrobati. A bylo skvělé sdílet to s mojí rodinou,“ řekla Mooreová na sobotní tiskové konferenci k zahajovacím snímku Po svatbě, na němž pracovala s Freundlichem a hercem Billym Crudupem.

Podle herečky bylo natáčení s manželem skvělé. „Byla to skutečně rodinná spolupráce. A výborně nám to klape. Moc často se to v životě nestává.“

Podobně se vyjádřil také Crudup, který se s Mooreovou zná již několik let. „Protože se známe a jsme přátelé, tak ze mě často při práci vychází to nejhorší. Před jinými bych si to nedovolil,“ uvedl.

Mooreová je podle svých slov spokojená s rolemi, které v posledních letech ztvárňuje. „Teď mám pocit, že si vybírám věci pro sebe. Hledám, co jsem ještě nedělala,“ vysvětlila držitelka Oscara za snímek Pořád jsem to já z roku 2014.

