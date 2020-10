54 a půl. Karlovy Vary chystají kratší mimořádný ročník festivalu, uvedou až 30 filmů

V netradičním listopadovém termínu se v Karlových Varech odehraje čtyřdenní nesoutěžní filmová přehlídka. Její program, který bude znám v pondělí 19. října, nabídne až 30 snímků, jež se už letos měly možnost představit na festivalech v Berlíně, Benátkách nebo na Sundance. Pořadatelé takzvaným 54. a půltým ročníkem navazují na letní akci Tady Vary, která proběhla napříč českými kiny a částečně nahradila kvůli epidemii zrušený standardní ročník. Karlovy Vary 13:04 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 54. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přehlídka TADY VARY byla naší bezprostřední reakcí na situaci, kdy jsme chtěli zajímavé filmy z festivalového výběru přivést za diváky,“ uvedl už v červenci prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška.

„Ale stále cítíme, že tou klíčovou hodnotou karlovarského festivalu je atmosféra setkávání a sdíleného filmového zážitku, kdy se dokážeme společně radovat, dojímat, bát se.“

Ve středu během streamované tiskové konference Bartoška sdělil novinářům, že pořadatelé věděli, že nesmí vynechat ročník festivalu tak, že se nebude vůbec nic dít. „To je, jako když necháte lžičku v medu, tak ten med zcukernatí. A to jsme nechtěli,“ řekl.

@KVIFF Mimořádná nesoutěžní přehlídka 54 ½ MFF Karlovy Vary, kterou pořádáme od 18. do 21. listopadu ve Varech, bude jiná a menší, ale o to více filmová!

Kompletní program zveřejníme už 19. října, předprodej vstupenek bude zahájen 21. října na GoOut. 3 9

Půlročník festivalu se bude konat od 18. do 21. listopadu. Projekce snímků budou probíhat ve Velkém a Malém sále hotelu Thermal, Městském divadle a kině Čas. Lístky na ně budou v prodeji od 21. října.



Organizátoři zatím z chystaného programu prozradili pouze to, že se ve Varech představí ve světové premiéře digitálně restaurovaná verze trezorového snímku Karla Kachyni Kočár do Vídně z roku 1966.

Přestože jsou přípravy mimořádného ročníku v plném proudu, počítá se podle Bartošky i s tím, že bezpečnostní opatření zásadně ovlivní, jak bude festival nakonec vypadat.

„Naším cílem je nejen to, aby akce proběhla, ale aby proběhla maximálně bezpečně a s důsledným respektováním všech nařízení vlády v souvislostí s epidemiologickou situací,“ dodal s tím, že se neuskuteční většina doprovodných programů, a festival tak bude koncipován výhradně jako filmová přehlídka.

„V případě, že by stát v průběhu příprav tohoto festivalu přistoupil k přijetí dalších zpřísňujících opatření, která by reagovala na zhoršení situace, jsme připraveni reagovat tak, abychom jim vyhověli. Pokud by nastala situace, že by kvůli vyhlášeným opatřením nebylo možné 54 1/2 ročník uskutečnit, jsme připraveni to plně respektovat.“