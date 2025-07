‚Ať po něm pojmenují komín, komín Jiří.‘ Ve Varech zavzpomínali na Bartošku, roli má i v nové znělce

„Když vytrhnete ze země strom, nezbude po něm nic. Po člověku zbudou stopy, které nám ukážou, kam směřoval. Kroky Jiřího Bartošky by jistě vedly sem, do dvanácté řady Velkého sálu hotelu Thermal,“ prohlásil Eben na úvod slavnostního ceremoniálu.

„Nepamatuju se, že by někdy zpochybnil existenci festivalu, ani že by uvažoval o tom, že by z něj odešel,“ pokračoval s odkazem na herce a zasloužilého prezidenta karlovarské přehlídky, který zemřel letos v květnu ve věku 78 let.

Pozice prezidenta karlovarského festivalu zůstává in memoriam Bartoškovi. Vedení převezme Mucha Číst článek

„Myslím, že by se mu líbilo, kdyby se po něm pojmenoval komín,“ přidal pak Eben k pokračující veřejné debatě o tom, která část města by mohla nést Bartoškovo jméno.

Podle moderátora se nabízí stometrový komín místní teplárny. „Největší komín ve Varech. Velmi důstojný. Komín Jiří. Na to by byl, věřím, velmi pyšný,“ vtipkoval Eben s odkazem na Bartoškovu oblíbenou neřest – cigarety.

Bartošku připomíná i nová letošní festivalová znělka. V režii Ivana Zachariáše si v ní zahrál herec Bolek Polívka, držitel festivalové Ceny prezidenta z roku 2022. Sedí v ní v baru, objednává si pro dva a zdánlivě si sám se sebou povídá.

„Já mám dvě, tobě ji nikdy nedali. Tak tahle je tvoje, Juro,“ říká místu proti sobě, zatímco k němu podává sošku Křišťálového glóbu. „A ještě mám pro tebe něco. Jsem tam trochu ‚řízlej‘. Tak si to tam někam pověs,“ dodává, když k ceně přidává společnou fotografii, na které je Polívkovi vidět jenom nos.

Podívejte se na novou letošní festivalovou znělku:

U prázdného místa na druhé straně stolu se potom objeví titulek Jiří Bartoška, prezident KVIFF 1994 až 2025.

Viditelně dojatý Marek Eben po premiéře znělky marně hledal slova a dech, když měl vzápětí oznamovat hlavní sponzory festivalu. „Takhle dojatý jsem z nich ještě nikdy nebyl,“ žertoval.

‚Proslov neočekávajte‘

Festivalovou Cenu prezidenta v pátek převzali první zahraniční hvězdy. Lucemburskou rodačku Vicky Krieps, která herecky zazářila například po boku Vigga Mortensena v loňském zahajovacím snímku Až na konec světa, potlesk zaplněného sálu znervóznil.

„Musím se vám přiznat, že mi tohle nejde. Neumím dělat věci podle pravidel. Nebudu mít proslov, jaký ode mě očekáváte,“ prohlásila, jen aby svá slova následovala improvizovaným vzdáním pocty kinematografii.

„Miluju festivaly, miluju kinematografii. Filmy dokážou překonávat hranice, neptají se, jestli máte pas a povolení, jestli umíte jazyk. Neptají se, jestli jste cool. Já nikdy cool nebyla. Nedopusťme, aby filmy přestali existovat, protože nám pomáhají šířit naději, mír a odpuštění,“ vyzvala přítomné filmaře a diváky.

Herečka Vicky Krieps s Cenou prezidenta | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Americký herec Peter Sarsgaard pozdravil Karlovy Vary českým „ahoj“ a zacitoval bývalého českého prezidenta:

„Film je kolektivní dílo a kolektivní akce je jediná cesta vpřed, v umění i pro naše štěstí. Nejde to dělat o samotě, i když se o to moje domovina právě teď pokouší. Slovy Václava Havla: Pokoj se nemůže nikdy vyhřát, pokud je jedna jeho polovina chladná.”

Herec Peter Sarsgaard s Cenou prezidenta | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Festival v Karlových Varech potrvá až do 12. července a uvede více než 130 filmů. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabídne 34 filmů, z toho 13 debutů. Program najdete na stránkách festivalu.