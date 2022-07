Není to pojaté jako klišé, říká Křenková o filmu Hranice lásky. Hraje milovnici swingers života

Do mobilního studia Radiožurnálu na Sadové kolonádě v Karlových Varech zavítala herečka Eliška Křenková. Je nominovaná na tři České lvy, hraje hlavní roli ve vztahovém dramatu Úsvit a na filmovém festivalu má premiéru snímek Hranice lásky. Tam hraje vedlejší roli. O čem film vypráví? Karlovy Vary 15:50 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eliška Křenková | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Natočila jste nový film Úsvit. Bude to dobré?

Myslím si, že to bude skvělé. Byla to práce snů, natáčení bylo strašně krásné. Párkrát už jsem to v životě zažila, že celý štáb ví, že to bude dobré a všichni dělají práci skvěle. A zároveň je tam příjemná atmosféra. A tohle se stalo na Úsvitu, celý film jsme točili na pětatřicítku, už to je neobvyklé. Scénář, který napsal Miro Šifra, je fakt krásný. Myslím si, že jsme do toho dali s režisérem Matějem Chlupáčkem spoustu humoru. Strašně se na to těším a doufám, že to bude opravdu krásný film.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Člověk by měl být naprosto stoprocentně upřímný hlavně sám k sobě, říká Eliška Křenková

Film asi není o tom, že někde vychází sluníčko?

Ne, je to takové vztahové drama, tak trochu detektivka. Odehrává se to v roce 1937, když Baťovci expandovali do Podtatří. Točili jsme ve Zlíně, v Tatrách, Popradu, Martinu, opravdu jsme to objeli.

Hrajete hlavní roli?

Ano, je to tak.

Jinou byste asi už nevzala, ne?

Ne, vzala určitě. Třeba v Hranicích lásky, který mají na karlovarském festivalu premiéru, tak tam regulérně přicmrndávám.

V propagačních materiálech filmu Hranice lásky se píše, že to je odvážný film. V čem?

V intimitě. Celkově, jak režisér Tomasz Wiński pracuje s kamerou, tak hlavní protagonisti Hana Vagnerová a Matyáš Řezníček… Je to koncipovaný jako home videa, muselo to být strašně intimní.

Oni to také točí částečně na mobil?

Právě, scény působí strašně moc autenticky.

Jde o to, že dvojice lidí po krizi si začne hrát na upřímnost?

Začnou se otvírat jiným lidem, přes mobily, přes sex. Film je hrozně hezký, protože to není pojaté přes nějaká klišé. Když se na to koukáte, tak přemýšlíte, že by se vám to mohlo teoreticky stát taky. Že to je strašně tenká hranice.

Ve filmu hrajete Vandu, partnerku Víta, milovnici swingers života…

Ano, je to tak. To jsem si neodnesla úplně do svého osobního života.

Když někdo hraje manažerku, zdravotní sestru, učitelku, tak asi víme, kde bere inspiraci. Ale když máte zahrát milovnici swingers života?

Je to jenom o tom se umět vžívat do typu lidí. Je to podle mě o nějaký představivosti.

Film je o tom, jestli člověk v životě má být k sobě naprosto upřímný. Má být člověk naprosto upřímný za každých okolností?

Naprosto stoprocentně upřímný, to si myslím, že nelze. Jsou nějaké společenské konvence. Ale myslím si, že by měl být naprosto stoprocentně upřímný sám k sobě.