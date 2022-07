Karlovarské letní kino, kam jezdily hvězdy, letos neotevře. Město odmítlo zaplatit opravy

Letní kino v Karlových Varech kdysi patřilo mezi hlavní scény mezinárodního filmového festivalu. V letošním roce ale vůbec neotevře, zejména kvůli celkově špatnému technickému stavu. Ještě před několika lety se přitom zdálo, že se chátrající historický areál podařilo zachránit. Do obnovy kina se tehdy zapojilo hned několik skupin karlovarských patriotů a dobrovolníků. Karlovy Vary 12:10 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec John Travolta v letním kině v Karlových Varech | Foto: Dan Materna/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„První myšlenka byla nostalgie, kdy v mladí všichni do letního kina chodily. Druhá myšlenka byla, že letní kino se vybudovalo kvůli filmovému festivalu,“ popisuje pro Radiožurnál Jaroslav Fujdiar důvody, proč se před víc než deseti lety zapojil do úspěšné záchrany zchátralého letního kina na okraji lázeňského města.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karlovarské letní kino letos neotevře. Téma pro Zdeňka Trnku

„Ve chvíli, kdy začaly do letního kina jezdit hvězdy jako Richard Gere nebo John Travolta, tak to byla pro Karlovy Vary největší reklama,“ dodává.

Ani úspěšné sezony ale k rozvoji letní scény nakonec nestačily. Její technický stav se opět zhoršil. Nové vedení města opravy areálu odmítlo platit a jiný nájemce kina se nenašel.

„Město letní kino zakonzervovalo. Zatím nemáme žádný program jeho využití do budoucnosti a zatím nám nebyl předložen nikým skutečný koncept, co s letním kinem,“ říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová za ANO, která vysvětluje, proč se v letním kině tentokrát neobjeví žádný z doprovodných programů filmového festivalu. Bylo to prý po vzájemné dohodě s organizátory přehlídky.

„Samozřejmě nám letní kino chybí, protože se stalo tradicí, že velké hvězdy, které přijely do Varů, tak jeden ze svých filmů uváděly v letním kině. Shodou okolností jsem komunikoval s agentem Richarda Gerea, který na to dodneška vzpomíná,“ nabízí svůj pohled na věc výkonný ředitel filmového festivalu Kryštof Mucha.

„Chápu, že doba letních kin je už do určité míry pryč. Ale to místo je tak unikátní, že my jako organizátoři bychom byli šťastní, kdybychom letní kino měli, protože pořád je to paráda dívat se na film pod širým nebem,“ míní.

Brány kdysi nejmodernějšího letního kina v republice zůstanou letos každopádně uzavřeny. A jestli se ještě někdy opět podaří nastartovat jeho opravy, nikdo neví.

„Když nebude žádný člověk, který si to vezme za své a bude to dělat srdcem, tak se to určitě nepodaří,“ myslí si o možné obnově letního kina Jaroslav Fujdiar, muž, který se už jednou známý amfiteátr zachránit pokoušel.

Letní kino v Karlových Varech (archivní foto z roku 2019) | Foto: Václav Šlauf/MAFRA | Zdroj: Profimedia