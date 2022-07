‚Nevěřil, že tahle země bude znovu svobodná.‘ Lila Schwarzenbergová přestavila film Můj otec, kníže

V srpnu přijde do českých kin dokument nazvaný Můj otec, kníže. Originálním jazykem filmu je němčina, natočila ho Lila Schwarzenbergová o svém otci Karlovi, a mimo jiné se dozvíte, proč se v dětství nenaučila česky. Snímek si téměř nevšímá politické kariéry Karla Schwarzenberga, ale je velice intimním portrétem vztahu otce a dcery, který nikdy nebyl ideální. Praha 13:43 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lila Schwarzenbergová a Karel Schwarzenberg při promítání filmu Můj otec, kníže | Zdroj: KVIFF

Přestože se dokument vyhýbá politické činnosti Karla Schwarzenberga, hned v úvodu zazní jeho projev z roku 2014, ve kterém varuje před ustupováním Rusku, které povede k invazi na Ukrajinu. Režisérka Lila Schwarzenbergová to do filmu zařadila záměrně a dávno předtím, než Rusko na Ukrajinu zaútočilo.

„Měli jsme několik nápadů, jak udělat začátek, ale nic nefungovalo. Pak jsme na youtube narazili na jeho projev a řekli jsme si, to je perfektní. Lidí poznají, že je to člověk, který rozumí politice, má vize, a nakonec to sedí,“ popisuje zrod hlavního konceptu režisérka Lila Schwarzenbergová.

Lila sice oceňuje zkušenosti a předvídavost svého otce, ovšem z dokumentu vyplývá, že i otec Karel se v jedné zásadní předpovědi dokonale zmýlil. Kvůli tomu dceru Lilu nenaučil česky.

„Bohužel, otec nikdy nevěřil, že tahle země bude znovu svobodná. V tomhle se naštěstí spletl. Ptali jsme se ho na to opakovaně. Nechtěl, abychom zažili to co on, aby pro nás byla identita přítěží. Můj bratr se nakonec česky naučil, ale já ne,“ říká režisérka.

Dokument se podle Lily bude promítat v Rakousku i dalších evropských zemích a cílí tedy i na diváky, kteří Karla Schwarzenberga znát zřejmě nebudou. Ovšem z kina v Karlových Varech vycházejí studenti jako třeba Pavel.

Otevřená zpověď

„Mně to zapadlo o obrazu, který o něm mám, protože ho sleduji dlouhodobě, a přišlo mi hrozně líto, že není nebo že nebyl prezident. Byla to historická příležitost, kterou jsme měli. Všichni vidíme dennodenně, co jsme promarnili. Nikdo nejsme svatý, každý máme třinácté komnaty a je velká odvaha, já si toho strašně vážím, že tam není žádné tabu, že nemá problém se veřejnosti svěřit se všemi slabinami, které má. To mi připadá jako úžasná hodnota, která možná v dnešní době, která je veřejně pokrytecká, hodně chybí,“ sděluje svoje dojmy z filmu Pavel.

Dokument opravdu není politický, už jenom proto, že režisérku politika dlouho nezajímala. Oslovení diváci se ale k politice neustále vracejí, zřejmě to v případ knížete Karla Schwarzenberga nelze jinak.

Film je ale především velmi otevřenou zpovědí otce, který mimo jiné vysvětluje, proč na své děti neměl čas, proč se rozvedl a proč si znovu vzal stejnou ženu, která mezitím ochrnula.

„A tím se ukáže, že všichni jsme nějak tak lidi. Myslím si, že tam šlo hodně o to, že člověk viděl za jeho hodnoty a proč je má a jak k nim přišel a co ho mohlo vést k rozhodnutím, která dělal,“ vyjádřila se po shlédnutí filmu divačka Sylvie.

Dokument Můj otec, kníže tvůrci natáčeli a zpracovávali pět let a všechna dosavadní představení byla vyprodaná. Na premiéru přijela i dcera s otcem a po skončení filmu s diváky asi hodinu diskutovali.