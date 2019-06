Karlovarský festival letos přivítá Julianne Mooreovou a Patricii Clarksonovou. Vrátí se i Casey Affleck

Karlovarský festival v rámci 54. ročníku představí herečku Julianne Mooreovou a režiséra Barta Freundlicha, kteří uvedou nejnovější snímek Po svatbě. Festival letos přivítá i Patricii Clarksonovou, která si loni zahrála například v seriálu Ostré předměty. Po dvou letech se do Karlových Varů vrátí i Casey Affleck s filmem Světlo mého života, který režíroval a také si v něm zahrál. Karlovy Vary 11:47 11. 6. 2019 (Aktualizováno: 12:00 11. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečka Julianne Moorová | Foto: Jean-Paul Pelissier | Zdroj: Reuters

Držitelka Oscara Julianne Mooreová převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Herečka hrála po boku Anthonyho Hopkinse v thrilleru Hannibal. Paleontoložku Sarah Hardingovou ztvárnila ve Ztraceném světu: Jurský park.

Za postavu Alice Howlandové ve snímku Pořád jsem to já získala Oscara, Zlatý Glóbus i Cenu BAFTA za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. Zlatý glóbus již předtím obdržela za film Prostřihy a televizní drama Prezidentské volby.

Její nejnovější film Po svatbě společně s ní představí i další host festivalu herec Billy Crudup. Ten spolupracoval například s Barrym Levinsonem na dramatu Spáči nebo s Woody Allenem na hudební komedii Všichni říkají: Miluji tě.

Druhý Křišťálový glóbus letos převezme americká herečka Patricia Clarksonová, která už získala například Zlatý Glóbus za světově úspěšný seriál Ostré předměty. Objevila se také v 11 epizodách dalšího seriálového hitu Dům z karet. V Karlových Varech uvede film Řidičský průkaz, který režírovala Isabel Coixet.

Znovu Casey Affleck

„Vrací se i Casey Affleck, aby představil film Světlo mého života, který režíroval a tím pádem se i obsadil do hlavní role,“ představil třetího hosta prezident festivalu Jiří Bartoška. Snímek se odehrává ve světě, kde vymřely všechny ženy, a Affleck v něm hraje otce putujícího neutěšenou krajinou s jedenáctiletým potomkem Ragem.

Již dříve pořadatelé oznámili, že Cenu prezidenta karlovarského festivalu dostane kameraman Vladimír Smutný. Ve znělce festivalu se objeví herečka Jiřina Bohdalová a přehlídka uvede digitálně zrestaurovaný film ze zlatého fondu české kinematografie, snímek Juraje Herze Spalovač mrtvol. Kdo ho uvede, organizátoři zatím prozradit nechtěli.

„Festival sice není jubilejní, ale je to jubilejní pro mě a pro pana Bartošku. Je to totiž 25 let, co jsme začali pozvedávat z prachu festival na 29. ročníku,“ řekla na úvod úterní tiskové konference umělecká poradkyně a bývalá umělecká ředitelka Eva Zaoralová. Mezinárodní festival v Karlových Varech se bude konat od 28. června do 6. července.