La Singla: vášnivá, rytmicky přesná a neslyšící. Jeden svět představuje film o romské tanečnici flamenca

Byla talentovaná, vášnivá, tvůrčí, rytmicky přesná a přitom neslyšící. Svým tancem fascinovala davy nejen v rodném Španělsku, ale na vrcholu své kariéry záhadně zmizela. Zapomenutý příběh Antonie Singly, neobyčejné romské tanečnice flamenca, po padesáti letech rozkrývá mladá žena fascinovaná jejím uměním. Její film La Singla se představí českému publiku v rámci festivalu Jeden svět. Praha 10:28 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve filmu La Singla jeho vypravěčka Elena objevuje záznamy tance Antonie Singly z 60. let, je ohromena jejím talentem a začne pátrat po informacích o jejím životě. Výsledný film představuje dramaturgyně festivalu Jeden svět Lea Petříková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jeden svět představuje film La Singla o romské neslyšící tanečnici flamenca

„La Singla je hybridní film, to znamená, že je to něco mezi dokumentárním snímkem, ale má i nějaké hrané prvky. Romské tematiky se dotýká skrze tu ústřední postavu La Singlu, což byla španělská romská tanečnice flamenca, která se proslavila svým velmi zapáleným výrazovým tancem flamenca, přestože byla neslyšící. To bylo velmi zvláštní, jakým způsobem ona byla schopná vycítit hudbu, aniž by jí slyšela. A ten film se právě i zabývá tím, jak ona pracovala s tím zvukem jiným způsobem.“ V jistou chvíli se však po Antonii Single slehla zem.

„Nebylo jasné, co se s ní stalo, ona ukončila kariéru a dál se ve veřejném prostoru dál neprojevovala. A film La Singla se právě pokouší pátrat po jejích stopách, proč se rozhodla z ničeho nic odejít od té své úspěšné kariéry. Ona byla velmi žádaná, byla oblíbenou tanečnicí, kterou si rezervovaly různé sály po Evropě a objednávaly její představení – tak proč vlastně skončila? A hlavní protagonistka, mladá režisérka, se vydává po stopách této enigmatické tanečnice.“ Režisérka prostřednictvím filmu nakonec záhadu zmizení odkryla.

„Noří se čím dál více a více do minulosti, objevuje přátele La Singly, kterých se ptá, a skládá si obrázek toho, že to vůbec nebylo lehké být tanečnicí flamenca a celebritou ve své době, která byla sledovaná i velmi vytěžovaná častými vystoupeními nejen v sálech, ale tančila i pro televizi. Dostáváme se až do světě sledované celebrity, o níž nikdo nevěděl, jak žila ve svém soukromém životě. A to ten film ukazuje a postupně odkrývá různé vrstvy.“ V dokumentu uvidíme i ukázky tance Antonie Singly.

Spal na ulici a tančil. Dnes je majitelem úspěšného kulturního centra, které oceňuje i UNESCO Číst článek

„Film využívá množství archivních materiálů, ale neodehrává se pouze v minulosti. Opravdu ta minulost, která je nám předkládaná skrze ty různé archivní materiály, televizní záznamy, i myslím, nějaké neoficiální fotografie, se mísí se současností, s pátráním a komentáři kamarádů nebo současníků, kteří zažili La Singlu. A všichni se společným úsilím snaží přijít na to její tajemství, na to enigma.“

Antonia Singla se narodila koncem 40. let 20. století v romském slumu na pobřeží Barcelony.

„Nějakým způsobem s tím film pracuje, že La Singla pocházela z této komunity, že její dětství zřejmě bylo poměrně chudé, že se musela nějakým způsobem vypořádat s tím, že má takové podmínky, jaké měla. K tomu, aby se mohla stát slavnou tanečnicí, to určitě nebylo ideální. Ale my ji od začátku poznáváme jako velice silnou a velmi zapálenou ženu, která si šla za svým snem.“

Film La Singla se bude na Jednom světě promítat dvakrát – a to 22. a 27. března v Praze. Minimálně po jedné z projekcí bude následovat debata.