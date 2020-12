V 81 letech zemřel Ladislav Mrkvička. Proslul na divadelních prknech, ve filmu i v dabingu

Po dlouhé nemoci zemřel v neděli herec Ladislav Mrkvička, bylo mu 81 let. Potýkal se s Parkinsonovou chorobou, která mu už nedovolovala pracovat. Serveru iDnes.cz a Radiožurnálu to v pondělí potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Mrkvička v něm strávil pětadvacet let a ztvárnil postavy v inscenacích Jak se vám líbí, Mirandolína, Idiot nebo Romeo a Julie. Loni dostal Českého lva za film Staříci i Cenu Thálie za celoživotní mistrovství.

