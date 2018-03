Cesta za těsným copem. Realističtější Lara Croft snímku Tomb Raider prospěla, před nudou ho ale neubrání

Těsný cop, velká prsa a opasek se zbraněmi na nebezpečně krátkých šortkách. Tři poznávací znamení, díky kterým si Laru Croft jen tak nikdo nesplete. Po 15 letech si tato kopance rozdávající a neustále někam skákající postavička z oblíbených počítačových her našla cestu zpátky do filmové adaptace.

V takzvaném prequelovém rebootu neboli restartu potenciální nové série (tentokrát ovšem zaměřeném na to, jak se Lara ke všemu tomu hopsání a kopání dostala) se norský režisér Roar Uthaug snaží napravit reputaci příběhů o známé archeoložce.

Faktem totiž zůstává, že ačkoli za původní Larou stála oscarová herečka Angelina Jolie, žádného velkého (kritického ani diváckého) úspěchu se ani jeden ze snímků – nejdříve komplikovaně nazvaný Lara Croft - Tomb Raider a o dva roky později překombinované pokračování Lara Croft – Tomb Raider: Kolébka života – nedočkal. Oba se pyšní hodnocením kolem 20 procent na agregátoru recenzí Rotten Tomatoes, Jolie zase dvěma nominacemi na Zlatou malinu.

Lara přitom ve své době rozpoutala revoluci. Jako ženská hrdinka totiž vstoupila do odvětví, kde dodnes drtivě převažují muži. Její stylizace do lákadla pro mladé hráče – o tolik zveličená ve filmové adaptaci – se ovšem zasloužila o vlnu kritiky. Přestože byla očividně ženou, jak potvrzoval její zdůrazněný hrudník a uzounký pas, překypovala pouze jasně mužskými charakteristikami. Působila tak dojmem ideálu – perfektního akčního hrdiny v těle krásné ženy.

Kvůli tomu se i počítačová hra v roce 2013 restartovala. Lara dostala kalhoty, menší prsa a motivaci k zájmu o archeologii. Právě na tuto „vylepšenou“ verzi nyní odkazuje nový akční snímek, kde se v titulní roli objeví další oscarová herečka – Švédka Alicia Vikanderová.

Alicia Vikanderová v titulní roli Lary Croft ve snímku Tomb Raider | Zdroj: Forum Film

Uthaugův povědomě znějící Tomb Raider je teprve cestou za předesílaným těsným copem. Zobrazuje mladou Laru toužící zaplnit prázdné místo, které v jejím životě zanechalo zmizení otce (Dominic West). Zahodila svůj potenciál daný společenským postavením rodiny Croftů, zanechala studií a rozhodla se postavit vysokým cenám londýnských bytů prací poslíčka.

Až s perem v ruce nad otcovou závětí dojde Lara prozření. V tajné skrýši schované uvnitř honosného rodinného sídla objeví zdroj jeho dávné posedlosti: pověst o královně smrti uvězněné po staletí v hrobce na neobydleném japonském ostrově.

Alicia Vikanderová v titulní roli Lary Croft ve snímku Tomb Raider | Zdroj: Forum Film

Až dosud to zní jako přetáčka známého příběhu – tedy problematický vztah s otcem a vykrádání archeologických nalezišť. Za Larou Alicie Vikanderové se ve snímku stále otáčí hlavy všech mužů v okolí (podobné přízni ze strany žen se nedočká v podstatě jen proto, že skoro žádné další ve snímku nefigurují) a se stejnou vehemencí jakékoli jejich snahy o flirt odpálkovává. Věnuje se boxu, účastní se nelegálních závodů na kole. Pořád je tou osamělou dívkou v mužském světě, jehož pravidlům se přizpůsobila.

A zatímco tvůrci tohoto takzvaného restartu nebyli štědří natolik, aby své hrdince dali schopnost mít chloupky v podpaždí nebo znalost toho, že se ostré předměty z rány nevyndávají, obdarovali ji něčím, co ji automaticky povýšilo nad kvality její předchůdkyně: charakterem a morálkou.

Díky tomu chápeme, co Laru vede k jejím činům (pro jistotu nám to ale občas připomene záblesk dřívější scény nebo repliky) a že není imunní k citům. Když pak tedy dojde k prvnímu fatálnímu střetu s nepřítelem, pohled na nehybné tělo ji rozbrečí. Je to veskrze mrazivý obraz, který ovšem akčnímu dobrodružství přidá na často podceňované dávce lidskosti a uvěřitelnosti.

Při vší té snaze stvořit postavu, ve které by tentokrát mohly po vzoru loňské Wonder Woman hledat inspiraci i divačky, však tvůrci Tomb Raider zapomněli na to, že by jejich film mohla být i zábava. Ačkoli se najdou scény, které svou hravostí a intenzitou překvapí, snímek se unáší spíše na vlně předvídatelnosti a nudy. A to navíc natočené stylem nejmenšího odporu, doprovázený všudypřítomným voiceoverem Dominica Westa a Lařinou otravnou samomluvou.