Rád bych viděl víc pekla. I když v něj nevěřím, říká v exkluzivním rozhovoru režisér Lars von Trier

Hlavní postavou snímku Jack staví dům je sériový vrah a takřka synonymum absolutního zla, který se chtěl dokonalostí ve svém oboru – tedy v zabíjení – stát svého druhu umělcem, architektem. Jacka hraje Matt Dillon. Příběh vypráví svému průvodci Vergilovi během sestupu vstříc pekelným branám.

S Larsem von Trierem, autorem filmů jako Prolomit vlny, Tanec v temnotách nebo Antikrist, jsme mluvili na festivalu v Cannes. Část rozhovoru, vysílaného ve speciálním trierovském vydání v pořadu Českého rozhlasu Vltava Reflexe, vám nabízíme i v přepisu.

Váš film je o umění jako dokonalosti. Můžete nám k tomu říct víc?

Umění a dokonalost jsou dvě věci, které dohromady vůbec nesouzní. Pokud je umělecké dílo dokonalé, pak není zajímavé. Snažím se oprostit od věcí a přístupů, které mi jdou snadno, a v nichž vynikám. Takové pravidlo jsem si stanovil. Ale je těžké zahodit svoje zkušenosti. Taky se bojím rozkladu, který zasahuje stárnoucí režiséry.

To se samozřejmě netýká Stanleyho Kubricka nebo Carla Theodora Dreyera, ti byli vynikající až do konce. Spousta režisérů však dosáhla vrcholu, koupili si opravdu veliký dům a pak ho museli platit. A kvalita jejich díla šla dolů. Takže se tomu snažím předejít; můj dům je spíš průměrný.

Dá se říct, že váš nový film ovlivnila atmosféra kolem hnutí MeToo?

Ne, protože vznikal mnohem dřív, dokonce ještě předtím, než se prezidentem stal Donald Trump. Podle mě stojí za #MeToo velmi dobrá myšlenka, sledující chvályhodné účely, ale jde o nebezpečné hnutí. Jednotlivé osobnosti soudí ulice, což je v rozporu s demokracií - většina zemí se přece drží presumpce neviny.

Nemám účet na Twitteru ani na Facebooku, takže do toho moc nevidím. Když ale MeToo začalo nabírat na síle, Björk se vyjádřila k naší spolupráci, že jsem ji znásilnil, a od té doby nade mnou její obvinění visí. Je to dobrý příběh, ale rozhodně to není pravda a nic takového jsem neudělal. Jenže většina lidí upřednostňuje ten dobrý příběh.

Obsadil byste do hlavní role Bruno Ganze nebýt jeho ztvárnění Hitlera?

Ano, ale pro mě byl hrdinou už dlouho, například ve filmech Wima Wenderse. Myslím, že jeho herecké ztvárnění Hitlera ve filmu Pád třetí říše je fantastické. Na to ostatně narazil na tiskovce, když říkal: Vidíte muže zatlačeného do kouta, nejpronásledovanějšího muže na Zemi.

V tomhle se podobá Jackovi, oba spáchali strašlivé zločiny. Ale protože se k němu dostanete tak blízko, můžete věci vnímat i z jeho úhlu pohledu. Což alespoň na mě působí dost zneklidňujícím dojmem.