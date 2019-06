Letní filmová škola nabídne výběr tvorby Michaela Hanekeho a filmy natočené ve virtuální realitě

Sekce Ikona bude na letošní Letní filmové škole patřit snímkům oscarového režiséra Michaela Hanekeho. Jeho tvorbu přijede do Uherského Hradiště představit kameraman a dlouholetý spolupracovník rakouského filmaře Christian Berger. Na úterní tiskové konferenci to oznámili organizátoři. Filmová přehlídka proběhne od 26. července do 4. srpna.

Uherské Hradiště 21:10 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít