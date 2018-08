Upír Nosferatu i Poslední štace. Letní filmová škola představuje snímky německého režiséra Murnaua

Festival nabízí hned osm filmů, které představují průřez jeho tvorbou. Murnau je považovaný za jednu z prvních autorských uměleckých osobností, jak je definovali francouzští kritici v 50. letech. Na letošek připadá 130. výročí jeho narození, řekl dramaturg LFŠ Zdeněk Blaha.

Film Poslední štace vznikl v roce 1924. Podle Blahy představuje spolu se snímky Upír Nosferatu, Tartuffe a Faust jeden z vrcholů režisérovy tvorby.

„Murnau zásadně ovlivnil film a filmovou řeč. Velmi pracoval se světlem, se stínem. Zároveň ovlivnil i práci s kamerou, protože v případě Poslední štace se rozhodl ji úplně osvobodit. Dal ji do pohybu, což do té doby nebylo úplně běžné. Kamera celou dobu jezdí, jak vertikálně, tak horizontálně. Je tam velký pohyb, což na svou dobu bylo unikátní,“ uvedl Blaha.

Tabu, Faust a Chléb

O hudební doprovod promítání snímku v kině Hvězda se postaralo uskupení Casio Loyal. V podsekci Murnauových němých filmů už měli návštěvníci festivalu možnost vidět snímky Upír Nosferatu, Východ slunce, Strašidelný zámek a Hořící důl. Ve čtvrtek je čeká film Tabu, v pátek Faust a v sobotu Chléb náš vezdejší. Jejich hudební podkres postupně zajistí Ångström, Metronome Blues a Epoque Quartet.

Podle hlavního dramaturga LFŠ Jana Jílka historici Murnaua řadí do tradice německého expresionismu. „Později odešel do Spojených států a na konci 20. a začátku 30. let natočil některé své výrazné filmy v Hollywoodu. Je jedním z největších klasiků němé éry,“ řekl Jílek. Podle něj jsou němé filmy s živou hudbou dlouhodobě jednou z nejpopulárnějších podsekcí festivalu.

Unikátní výstava

Premiéry svého posledního filmu Tabu z roku 1931 se Murnau nedožil. „Několik dní před ní zahynul při autonehodě. Jde o událost, která je dodnes opředena mnoha mýty,“ doplnil Blaha. Podsekci věnovanou Murnauovi doprovází také unikátní výstava jeho soukromých fotografií v Galerii Slováckého muzea. Odkrývá i méně známé stránky režisérovy osobnosti, například jeho homosexualitu.

LFŠ je největší nesoutěžní filmovou přehlídkou v zemi. Začala v pátek, potrvá do neděle. Letošní 44. ročník nabídne přes 200 filmů, podobně jako loni.