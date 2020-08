Méně známé filmy Andrzeje Wajdy a ze všech stran rozebraný Řím. I taková bude Letní filmová škola

Historie, současnost, Česko/Slovensko – to jsou tři hlavní programové bloky letošního ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Program i organizaci ovlivnila protikoronavirová opatření, ale trošku komornější dramaturgie není na škodu. Diváci nebudou tak často postaveni před drásající otázku: na který ze dvou či tří snímků, které se promítají ve stejný čas, jít? Mozaika Uherské Hradiště 10:32 7. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní filmová škola v Uherském Hradišti bude! | Zdroj: Profimedia

Jedním z pilířů programu letošní Filmovky je retrospektiva snímků Andrzeje Wajdy. Budou tu k vidění především jeho adaptace literárních předloh.

„Wajda má dvě polohy. Na jedné straně je to milovník divadla, hudby, výtvarného umění i literatury, na straně druhé pak homo politicus, který celý život mapoval dějiny Polska. My jsme se zaměřili na tu první tvář,“ říká pro Český rozhlas Vltava programová ředitelka festivalu Iva Hejlíčková s tím, že výběr filmů ovlivnila také paní Krystyna Zachwatowicz – Wajdová, která do Uherského Hradiště přijede.

Doprovodí ji velký znalec díla Andrzeje Wajdy, spisovatel a historik Rafał Syska. Vedle notoricky známých snímků významného režiséra budou na festivalu k vidění filmy jako Březový háj, Veselka či Slečny z Vlčí.

Hodně prostoru bude na Letní filmové škole věnováno filmu Roberta Rosselliniho Řím, otevřené město z roku 1945. „Režisér, který do té doby točil spíše salónní dramata, stál najednou v Římě, odkud odešli Němci, a neměl materiál. Nakonec si sehnal nějaký prošlý film, improvizoval, všechno dělal v zásadě na koleně – a ejhle: vznikl nový kinematografický směr.

Andrzej Wajda na festivalu v Benátkách. | Zdroj: Reuters

Dějiny zařídily vznik novátorského způsobu vyjadřování ve filmu, byl tu neorealismus. Dneska se o něm píše ve všech učebnicích, ale vznikl spontánně, z nutnosti, z tehdejších podmínek. A otevírá úplně novou cestu italskému filmu,“ vysvětluje Iva Hejlíčková.

Řím, otevřené město navíc tematizoval střet dvou protifašistických sil, katolíků a komunistů. Tenhle svár se pak projevoval v Itálii dlouhou dobu i na politické scéně. „Rosselliniho film tak stojí na křižovatce dějin, a vede od něj mnoho cest,“ soudí Hejlíčková. Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti bude tenhle snímek rozebrán z mnoha stran, úhlů a pohledů.

V rámci sekce Neznámý vojín bude na festivalu představen komik Danny Kaye, oblíbená sekce Němý film s živou hudbou se zaměří na Bustera Keatona, a sekce Terra festivalis bude věnovaná Izraeli. A o izraelském filmu zase příště.