Letní filmová škola oznámila hlavní body programu. Uherské Hradiště letos láká na dílo von Triera

Stovky filmových projekcí, záznam hokejového utkání z Nagana i koncerty pod širým nebem nabídne Letní filmová školy Uherské Hradiště. 44. ročník mezinárodního filmového festivalu přinese i některé novinky. Jedna část letní filmové školy se zaměří na světoznámého režiséra a provokatéra Larse von Triera, devět dnů na přelomu června a července ale bude patřit i lehčí letní zábavě. Uherské Hradiště 17:56 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánský režisér Lars von Trier během 64. ročníku festivalu, když promoval svůj film Nymfomanka | Zdroj: Reuters

Letní filmová škola jako průvodce filmovou džunglí. Tak by měl podle organizátorů vypadat 44. ročník tradičního letního festivalu. Ten je nesoutěžní a jak napovídá samotný název, lidé se do Uherského Hradiště jezdí kromě zábavy i něco přiučit.

Každoročně vybírali organizátoři jednoho významného tvůrce, toho pozvali a uspořádali mu retrospektivu. Teď se rozhodli věnovat i filmařům, kteří po festivalech nejezdí – a program přizpůsobí tak, aby se diváci přece jen dozvěděli co nejvíce.

Nová sekce Ikona bude letos patřit dánskému režisérovi Larsi von Trierovi. „Von Trier se netají tím, že nejezdí nikam kromě Cannes. Takže jsme se na to rozhodli jít z druhé strany a udělat program o tvůrci bez tvůrce na základě nejbližších spolupracovníků a světových odborníků na jeho tvorbu, ideálně z dané země. Koncipovali jsme to tedy tak, aby sekce odpovídala na základní otázku, jak se ten který režisér stal ikonou,“ vysvětluje pro Radiožurnál dramaturg Letní filmové školy Jan Jílek.

Mezinárodní program doplní i velká oslava 120 let českého filmu. „Každé výročí je strašně ošidné, protože buď člověk sklouzne k osvědčeným věcem, takovým těm highlightům, nebo vybere něco odtažitého. My jsme zvolili kombinovanou cestu. Jednak jsme pro letní kino, které bude letos výjimečné tím, že budeme promítat z 16milimetrových kopií, abychom si připomněli, kde má film svůj počátek,“ říká programová ředitelka Letní filmové školy Iva Hejlíčková.

„Budeme promítat výběr filmů. Je to taková kombinace, z každého desítiletí nějaký film – a zároveň to je tak, aby byli zastoupeni nejvýznamnější čeští tvůrci, jako Martin Frič nebo Karel Kachyňa. Zkrátka je to taková rychlá procházka dějinami českého filmu.“

Kromě odborných diskusí a hodin strávených v kině se festival snaží zapojit i obyvatele Uherského Hradiště. Ty čeká promítání zábavných snímků pod širým nebem přímo v centru města. Návštěvnická vstřícnost je i jedno z největších lákadel Letní filmové školy.

„Představíme filmy, které lidé nemají jinde možnost vidět. Snažíme se vždycky ještě vymýšlet speciální aktivity, které do Hradiště přitáhnou další množství lidí. V letošním roce chystáme speciální site-specific projekci v Kunovicích, kde se bude promítat záznam vítězného hokejového utkání z Nagana. Přímo to bude u letadla, které hokejisty přivezlo,“ popisuje ředitelka festivalu Radana Korená.

Letní filmová škola Uherské Hradiště se bude poprvé věnovat i fenoménu virtuální reality a mezi premiérami se objeví i muzikálové snímky Projektu 100.

Letošní ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti probíhá od 27. července do 5. srpna. Další podrobnosti o něm najdete na oficiálních stránkách festivalu.