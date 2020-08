Boj se sousedkou, narušený večírek i psychohoror z Moravy. Na Filmovce se představily očekávané debuty

Že si na své už brzy v kinech přijdou příznivci různých žánrů, ukázal v sobotu na Letní filmové škole v Uherském Hradišti panel s filmaři, kteří v těchto dnech připravují, točí nebo už dokonce finišují své celovečerní prvotiny. Na co konkrétně se mohou čeští diváci těšit? Festivalový deník Uherské Hradiště 14:51 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Okupace

V nejmenovaném divadle probíhá oslava – možná po premiéře, možná po představení. Právě tehdy dovnitř vkráčí nezvaný host ve formě ruského vojáka.

„Odehrává se to za normalizace, takže je to nenáviděná osoba, okupant,“ vysvětlil během diskuse režisér Michal Nohejl. „Herci se proto rozhodují, jak s ním naloží. Mohu vám prozradit jen to, že jak se dohodnou, jim určitým způsobem změní život.“

I když se snímek Okupace odehrává v období normalizace, neznamená to podle producentky Julie Žáčkové, že od něj mají diváci čekat historický dokument. „Možná budete překvapení, že je to chvílemi i trochu humorné. I my jsme byli při natáčení docela překvapení, že z toho vznikla komedie,“ říká Žáčková.

Tématem filmu má údajně být hrdinství a způsob, jakým se člověk vypořádává s dějinnými událostmi. Nohejl ale určitou dávku hrdinství přisuzuje všem, co se na Okupaci podíleli.

„Film vznikal nestandardní cestou. Nebyly na to peníze. Já jsem žádné nedostal, herci jich dostali minimálně. Také je to potom vidět na výsledku, že nehráli úplně naplno,“ vtipkoval.

Okupace vychází ze scénáře Marka Šindelky a Vojtěcha Maška, za kameru se postavil Jan Baset Střítežský. V hlavních rolích se objeví Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek, Antonie Formanová, Otakar Brousek a Cyril Dobrý.

Film je nyní ve fázi střihu. Tvůrci ho plánují uvést do kin na jaře příštího roku s tím, že by ho nejdříve rádi předvedli na Berlinale.

Běžná selhání

Začátek natáčení naopak teprve čeká apokalyptický snímek Cristiny Groșan, který vzniká podle scénáře Kláry Vlasákové.

„Je to příběh, který se odehrává v České republice, ale nechceme ho umisťovat do konkrétního města. Může to být Brno, Praha nebo Olomouc. A v tomto městě začne docházet k záhadným výbuchům,“ přibližuje děj Běžných setkání rumunsko-maďarská filmařka.

„Sledujeme přitom tři různé postavy: rebelující teenagerku, mladou matku a ženu po šedesátce. Každá se s nastalou situací musí po svém vyrovnat. Neznají se, ale jejich cesty se protnou a ony si budou muset navzájem pomoct,“ dodává Groșan.

Hrana zlomu

„Je to o dvou dysfunkčních rodinách, které propojí dramatická událost. Je to o obětech a pachatelích, o tom, jak se tyto role navzájem proměňují a jak se jeden stává tím druhým,“ představuje Hranu zlomu její režisér Emil Křižka.

Láká přitom na nechronologicky poskládaný psychologický thriller až horor, který nabídne studii pokřivených charakterů. Divák si přitom kvůli jeho nestandardní struktuře bude moct sám utvářet domněnky o postavách a nechat se překvapit, k jakým událostem došlo a proč.

Štěpán Kozub ve filmu Hrana zlomu | Foto: 4press | Zdroj: Bionaut

Snímek se Štěpánem Kozubem a Pavlou Gajdošíkovou v hlavních rolích se točil 12 dní letos v červenci „za dosti lowcostových podmínek“ na Moravě. Nakolik regionálně založený projekt jde, ukazují i plány uvést Hranu zlomu na začátku příštího roku nejdříve do menších kin ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

„Myslíme si, že je to potřeba, aby se film podpořil a že na to ve výsledku přijde více diváků, než kdybychom to rovnou plácli do kina celorepublikově,“ říká producent Jakub Košťál. Věří, že tak má i menší žánrový film možnost obstát v konkurenci větších titulů a zůstat delší dobu v programech kin.

Zešílet

Podstatně blíže produkci se nyní nachází hraný celovečerní debut dokumentaristky Zuzany Piussi. V Zešílet si dvojroli střihne Ingrid Hrubaničová, která je současně scenáristkou filmu.

„Ingrid je strašně vtipná žena. A já nemám ráda patetické věci. Zajímá mě něco, co jde na hranu a s čím se člověk neumí vypořádat. Budeme to spolu hledat,“ popisuje režisérka s dodatkem, že snímek bude vznikat improvizovanou metodou a opírat se o reálné zkušenosti jeho autorky.

„Je to příběh 45leté matky, které se po rozvodových peripetiích podaří najít v dobré čtvrti levný byt. Tam se s dcerou nastěhuje a zjistí, že přímo nad ní bydlí starší žena se svou matkou, která terorizuje okolí,“ vypráví producent Vít Janeček.

Ingrid Hrubaničová v teaseru k filmu Zešílet | Zdroj: D1film

„Tahle naše hlavní postava se, řekněme z toho svého nastavení intelektuálky a ‚sluníčkářky‘, snaží té ženě nějak pomoct, čímž ale zároveň na sebe strhne pozornost. Film se pak odehrává na nejrůznějších úřadech, kde se (hrdinka) snaží najít pomoc nejprve pro ni, a nakonec i pro sebe. Tam se rozvíjí základní konflikt.“

Pokud bude situace s koronavirem přívětivá, začne se Zešílet natáčet na podzim letošního roku. Premiéru by pak snímek mohl mít na některém z letních festivalů.