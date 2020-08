Letní filmová škola odstartovala koronaviru navzdory. Na Havla se koukalo v rouškách

„Žádná jiná Filmovka v novodobé historii nevznikala tak komplikovaně, jako ta letošní,“ prohlásil na úvod zahajovacího večera Letní filmové školy moderátor Josef Kubáník. Kvůli omezením spojeným s koronavirovou pandemií totiž tradiční přehlídka v Uherském Hradišti musela na jaře zahodit všechny plány a jen pár měsíců před termínem konání 46. ročníku začít s přípravami od znovu. Festivalový deník Uherské Hradiště 13:23 8. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diváci v rouškách před zahájením festivalu projekcí filmu Havel | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Výsledkem je festival trochu jiný, než jak ho filmoví příznivci pamatují. Je kratší, je tu méně zahraničních hostů a i kvůli potřebě trasovat případné nakažené se na něj nedostane jen tak každý.

Akce, které probíhaly i pro veřejnost na Masarykově náměstí, se zrušily. Ve frontách se stojí s bezpečnostními rozestupy a všude jsou rozmístěné dezinfekce. Pokud se navíc v sále sejde více než sto diváků, musí si všichni nasadit roušky.

Filmovku, jaká bývala, tak připomíná aspoň všudypřítomné horko, které je s přehlídkou spojeno stejně pevně jako zajímavé filmové debaty nebo odborný výklad před jednotlivými projekcemi.

Pozor, vizita!

„Kdybych to měl přirovnat k názvům známých českých filmů,“ pokračoval Kubáník, „tak loni jsme se loučili jako S tebou mě baví svět, kdy jsme byli rádi, že to dobře dopadlo, padali jsme si do náručí a těšili jsme se na nový ročník.“

Pořadatelé už na konci února měli připravený program pro letošní ročník. „Ovšem 1. března vystoupila tehdejší hlavní hygienička Eva Gottwaldová. Doufal jsem, že Eva tropí hlouposti,“ komentuje moderátor.

„K ní se samozřejmě hned přidal i ministr vnitra se svým plánem, jak se situace bude řešit. To jsem si vzpomněl na film Honzíkova cesta. Ale u toho už byl i pan premiér a ministr zdravotnictví, a já jsem se nemohl zbavit myšlenek – a velmi se za to stydím – na film Čtyři vraždy stačí, drahoušku.“

Když pak organizátoři Letní filmové školy byli donuceni svou několikaměsíční práci zničit a s nejistými vyhlídkami vymyslet program nanovo, přirovnal to Kubáník ke snímkům Proč?, Obušku, z pytle ven! nebo Pěsti ve tmě.

„A pak jsme se dopracovali sem. Řekl bych, že je to takový Farářův konec, kdy se všichni modlíme, aby to dobře dopadlo. Když se tak na vás ale dívám, tak je to spíš snímek Pozor, vizita!“ dodal pak s odkazem na to, že všichni přihlížející, včetně novinářů a fotografů, ho sledovali s nasazenými ochrannými prvky přes ústa a nos.

Havel nesměl mluvit moravsky

Poté už došlo na zahajovací film, kterým je nové životopisné drama Havel. Ten už za sebou má svou českou premiéru, kina ho uvádějí od 23. července. V Uherském Hradišti si tak snímek odbyl spíše své moravské uvedení.

Právě Jihomoravané totiž podle režiséra Slávka Horáka tvořili velkou část tvůrčího týmu. „Jediné, co jsme nechtěli, bylo, aby Havel mluvil moravsky. Tak jsme si na to museli najít nějakého Čecháčka,“ řekl, než na pódiu přivítal filmového Havla – Viktora Dvořáka.

„On opravdu mluví dobře česky, i když se zjistilo, že žádný ‚Pražáček‘ není. Protože je z (Českých) Budějovic, takže taky jižan.“

Když pak Horák přál divákům v kině Hvězda příjemnou podívanou, neodpustil si poznámku. „Ve tmě nikdo neuvidí, čím dýcháte, takže si udělejte pohodlí!“ usmíval se potutelně.