Na Filmovku se serverem iROZHLAS.cz. Vyhrajte diváckou akreditaci na přehlídku v Uherském Hradišti

České premiéry, retrospektiva polského klasika Andrzeje Wajdy i výběr z němých filmů Bustera Keatona. Takový program nabízí letošní Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Chcete se jí také zúčastnit? V bleskové soutěži serveru iROZHLAS.cz můžete vyhrát dvoudenní akreditaci, konkrétně na úterý a středu 11. a 12. sprna. SOUTĚŽ Uherské Hradiště 9:30 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní filmová škola (archivní foto z roku 2019) | Foto: AČFK | Zdroj: Letní filmová škola Uherské Hradiště

„Filmovka“, která se tradičně odehrává v srdci slovácké metropole, letos kvůli epidemii koronaviru nabídne program pouze pro akreditované návštěvníky. Nebudou se proto konat ani žádné akce, na které by měla volný přístup veřejnost.

Akreditaci na filmovou přehlídku můžete využít v úterý a ve středu 11. a 12. srpna. Stihnete tak například druhou projekci nového česko-slovenského dramatu Žáby bez jazyka nebo světovou premiéru černobílého snímku Bohdana Slámy s názvem Krajina ve stínu.

Z doprovodného programu vás bude čekat také koncert Prago Union nebo debata s dokumentaristou Vítem Klusákem o jeho hitu V síti, který v kinech nadále překonává rekordy v návštěvnosti.

Nezapomeňte si také ve středu 12. srpna na 15.00 udělat cestu do Stanu Českého rozhlasu, kde bude novinářka Lenka Kabrhelová natáčet speciální filmovou epizodu svého podcastu Vinohradská 12 před živým publikem.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 5 dvoudenních akreditací na Letní filmovou školu, napište nám až do tohoto pátku 7. srpna do 12.00 na e-mailovou adresu irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

V roce 2018 si Letní filmová škola připomínala stoleté výročí vzniku Československé republiky. Vracela se ale také k tvorbě jednoho významného filmaře, který by se v tom roce dožil sta let. O kterém režisérovi je řeč?



