Letní filmová škola v Uherském Hradišti bude kratší a v srpnu. Akreditace budou v prodeji od července

Natáčíme, hlásí Česko. Producenti chtějí co nejdříve přivítat zpátky zahraniční štáby

Většina filmové a televizní produkce se zastavila v březnu. V tu dobu se v Česku natáčela třeba druhá série Carnival Row s Orlandem Bloomem nebo marvelovský seriál The Falcon and The Winter Soldier.