V 68 letech zemřela herečka Libuše Šafránková. Proslavila ji role Popelky, hrála i v oscarovém Koljovi

Ve věku 68 let ve středu zemřela televizní, filmová a divadelní herečka Libuše Šafránková. Informaci, kterou přinesl server CNN Prima News, Radiožurnálu potvrdila rodina. Herečku proslavila role Popelky z pohádky Tři oříšky pro Popelku, hrála i princeznu v pohádce Třetí princ nebo Večernici ve snímku Princ a Večernice. V minulosti bojovala s rakovinou plic. Praha 15:06 9. června 2021

K nejznámějším filmům, ve kterých hrála, patří Třetí princ, Princ a večernice, Vrchní, prchni! nebo Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

Připomeňte si nejslavnější role herečky Libuše Šafránkové v příspěvku Jana Hergeta

Na filmovém plátně se objevila i v oscarovém snímku Jana Svěráka Kolja, za který získala Českého lva v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon, či v přepisu knihy Michala Viewegha Báječná léta pod psa, kde ztvárnila složitý charakter v časovém rozmezí 30 let.

Z televizní tvorby jsou známé její role v pokračování seriálu Nemocnice na kraji města, v Četnických humoreskách a seriálu Náhrdelník, kde se objevila po boku svého manžela Josefa Abrháma. Společně s ním hrála i ve filmech Vrchni, prchni a Svatební cesta do Jiljí. Filmový portál csfd.cz obsahuje téměř 150 jejích rolí včetně televizních.

Poprvé svého životního druha spatřila v kině ve filmu Neschovávejte se, když prší, kde hrál Abrhám jednu z hlavních rolí. Osobně se potkali o deset let později na prknech Činoherního klubu, a když společně zkoušeli hru Poprask na laguně. Vzali se v roce 1976 a o rok později se jim narodil syn Josef.

Začátky u divadla

Své dětství strávila Šafránková ve Šlapanicích u Brna, lásku k divadlu zřejmě zdědila po tatínkovi, který připravoval čas od času v místní sokolovně ochotnická představení. Maminka zase učila na oděvní průmyslovce a její dceru dodnes baví malovat návrhy šatů, které si pak už prý ani nemusí koupit.

Divadelní kariéru jí sice doma nejdříve rozmlouvali, nakonec však museli kapitulovat. Vystudovala brněnskou konzervatoř a pak se vydala do Prahy.

Nejprve do Divadla Za branou, kde si zahrála Ninu Zarečnou v Čechovově Rackovi v režii Otomara Krejči. Když divadlo v roce 1972 z politických důvodů zakázali, přešla do Činoherního klubu, kde strávila dvacet let.